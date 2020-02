Milano domenica sera alle ore 20.45 ospita allo stadio San Siro Inter - Milan. Ci sono partite che non valgono solo 3 punti. Ci sono partite che possono cambiare la stagione. Ci sono partite che hanno un peso specifico impossibile da quantificare. Ci sono partite che portano emozioni, ricordi, storia e passione. Quando due squadre, tra le più titolate al mondo, si incontrano per il dominio della propria città si tratta di Derby. Il derby verrà arbitrato dal signor Maresca di Napoli.

Se andassimo a vedere il cammino che parte dalla prima partita di campionato e porta a questo derby di ritorno, non ci sarebbe storia.

L'Inter vince tranquillamente e il Milan si porta a casa i cocci di una squadra incompleta. Potrebbe anche essere così visti i 19 punti di distanza tra l'Inter (a quota 51) e il Milan (a quota 32). Ma il calcio alle volte è anche magia. Il derby è quella partita dove la squadra favorita, non sempre parte favorita. L'Inter potrebbe approfittare della sconfitta della juve per agganciare la testa della classifica. Il Milan col Verona ha pareggiato, ma veniva da una serie di 3 vittorie. Milan vincente a Brescia.

Vittoria in recupero del Milan con l'Udinese e la vittoria del Milan con il Cagliari.

Entrambi i tecnici hanno deciso di rimescolare un po' le carte per portare a casa i tre punti e il dominio cittadino.

Conte dovrà fare a meno di Handanovic. Nella difesa a 3 D'Ambrosio pare favorito su Godin. In attacco con Lautaro Martinez squalificato, Eriksen dovrebbe agire alle spalle di Lukaku. Scalpita per partire titolare anche Sanchez che si sente in forma e vuole dimostrare il suo valore in una stagione che per ora non lo ha visto protagonista. I laterali saranno Candreva e Young. A centrocampo Vecino - Brozovic e Barella dovrebbero dare maggiori garanzia rispetto a Sensi che non è ancora del tutto in forma.

Pioli prova a ridisegnare il Milan partendo dal suo totem: Ibrahimovic.Nuovo schema 4-4-1-1. Variante tattica del 4-4-2 con Calhanoglu che dovrebbe agire in attacco alle spalle di Ibrahimovic. Il turco aumenterà la densità a centrocampo in fase difensiva. Solito ballottaggio tra Conti e Calabria per il posto da terzino destro. Pioli valuterà all'ultimo le condizioni di Kjaer e Musacchio: chi sta meglio affiancherà Romagnoli.

A centrocampo Bennacer e Kessiè con Bonaventura a sinistra e Castillejo largo a destra. Il Milan dovrà fare a meno di Krunic. Per Krunic si tratta di frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro. Almeno un mese di stop.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-1-1) : Padelli; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. Allenatore: Conte

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli

Per il Milan gli uomini convocati da Pioli sono:

Portieri: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić.

Il derby Inter-Milan in TV, in streaming e le quote

Il Derby della Madonnina Inter-Milan sarà trasmesso in diretta tv esclusivamente da Sky. I canali in cui il derby verrà trasmesso sono 201 Sky Sport, 202 Sky Sport Serie A e 251 Sky Calcio . Per il Digitale terrestre sarà trasmesso sui canali 472 e 482. Gli abbonati Sky potranno seguire Inter-Milan anche in streaming tramite Sky Go, sia sul proprio personal computer o tablet, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Infine l’alternativa streaming è rappresentata dalla piattaforma NowTv, il servizio di streaming live e on-demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

La vittoria dell'Inter è data 1,95. I bookmakers non prevedono altri risultati dando una vittoria del Milan con quota molto alta 4,10.

Il pareggio è anch'esso alto a 3,40. La scommessa consigliata è una doppia con 1 + Over 2,5 che paga 3,10. Primo marcatore dell'incontro Lukaku a 3,40 seguito da Ibrahimovic a 6. Una scommessa con pareggio senza reti quindi 'nessun goal' è data a 7,50.