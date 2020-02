Sabato 8 febbraio 2020 alle ore 15:00 ci sarà Fiorentina-Atalanta, match valido per il 23° turno di Serie A. Nella giornata precedente la Viola ha subito una pesante sconfitta in trasferta per merito della Juventus che si è imposta con un rotondo 3-0, doppietta di Ronaldo su penalty (di cui il secondo ha suscitato le forti polemiche di Commisso) e de Ligt sullo scadere. I bergamaschi, invece, hanno ottenuto un punto casalingo contro la compagine di Davide Nicola nel match terminato 2-2, sebbene la Dea abbia avuto un numero maggiore di occasioni da goal.

Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi 5 incontri in Serie A vede un perfetto equilibrio con una vittoria per parte e tre partite conclusasi in parità.

Fiorentina, da valutare le condizioni di Duncan e Castrovilli

Mister Iachini, visibilmente amareggiato nella conferenza stampa post Juve, vorrà rimettersi subito in carreggiata anche se l'avversario è tutt'altro che abbordabile. Per riuscirci si affiderà presumibilmente al 3-5-2 con Dragowski tra i pali che avrà di fronte la triade arretrata formata da Milenkovic, Pezzella e Caceres.

Pochi dubbi sembrano esserci a centrocampo dove Lirola e Dalbert agiranno probabilmente sulla fascia, mentre al centro troveremo Badelij, Pulgar e Benassi. Tandem d'attacco affidato alla coppia Chiesa-Cutrone, con Vlahovic pronto a subentrare a match in corso. Da valutare le condizioni di Castrovilli e Duncan che potrebbero saltare l'incontro.

Atalanta, De Roon sconta una giornata di squalifica

Giampiero Gasperini dovrà fare a meno di De Roon, squalificato, in questo delicato ed importante match fuori dalle mura amiche ma, fortunatamente, potrà contare sull'intera rosa.

Presumibilmente il modulo a cui farà affidamento sarà il 3-4-1-2 con Gollini in porta dietro a Toloi, Palomino e Djimsiti. In mezzo al campo Freuler e Pasalic potrebbero partire titolare con Hateboer e Gosens che agiranno rispettivamente a destra e sinistra. Il Papu Gomez sarà, con ogni probabilità, il trequartista a supporto della coppia offensiva composta da Duvan Zapata e Josip Ilicic. L'unico diffidato dell'incontro sarà Ruslan Malinovskyi che, assieme a Luis Muriel, potrebbero essere le carte a sorpresa dell'Allenatore a gara in corso.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta:

Fiorentina (3-5-2): Dragovski, Caceres, Pezzella, Milenkovic, Lirola, Badelij, Benassi, Pulgar, Dalbert, Chiesa, Cutrone (Vlahovic). All. Iachini.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens, Gomez, Zapata, Ilicic. All. Gasperini.