La Juventus la prossima stagione potrebbe attuare un vero e proprio restyling. L'idea infatti è quella di ringiovanire la rosa bianconera e già lo scorso calciomercato estivo tale strategia è stata evidente considerando gli arrivi di De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini. Inoltre durante il Calciomercato invernale è stato anche ufficializzato l'acquisto per la prossima stagione del centrocampista offensivo classe 2000 Dejan Kulusevski. Molti 'senatori' quindi potrebbero essere a rischio cessione la prossima estate: uno di questi è la punta argentina Gonzalo Higuain.

La stagione del 21 bianconero è sicuramente soddisfacente dal punto di vista realizzativo grazie anche a Maurizio Sarri che ha saputo valorizzare al massimo il settore offensivo della Juventus. A 'pesare' sul futuro in bianconero dell'argentino è l'ingaggio annuale che percepisce: 7,5 milioni di euro fino a giugno 2021 equivalgono a 14 milioni lordi annuali, una somma non di poco conto se consideriamo che l'argentino compirà a dicembre 33 anni.

Il futuro di Higuain potrebbe essere lontano dalla Juve

Come scrive il noto sito sportivo Calciomercato.com, si è parlato di un possibile rinnovo di contratto per Higuain fino a giugno 2022 con la spalmatura del suo attuale ingaggio per due stagioni. Tale indiscrezione però non ha trovato conferma, anzi attualmente giocatore e società sembrerebbero non intenzionate a discutere un eventuale rinnovo di contratto, anche perché non è considerata una trattativa urgente per la Juventus.

Di certo molto dipenderà dall'eventuale permanenza o meno di Maurizio Sarri a Torino. In questo senso arrivano conferme della totale fiducia della dirigenza bianconera nei confronti del tecnico toscano e questo potrebbe significare una conferma di Higuain anche la prossima stagione. Come sempre contano i risultati.

Juventus, Higuain potrebbe partire in caso di arrivo di una nuova punta

Sarà quindi fondamentale il cammino della Juventus in Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Altro fattore che potrebbe pesare sulla conferma o meno di Higuain è l'eventuale acquisto di un'altra punta nel prossimo calciomercato estivo. A tal riguardo sono numerose le indiscrezioni che parlano di un possibile arrivo a Torino in estate della punta argentina Mauro Icardi. Secondo SportMediaset infatti il Paris Saint-Germain potrebbe riscattare dall'Inter l'argentino per 70 milioni di euro e scambiarlo con il regista bosniaco Miralem Pjanic, che potrebbe quindi lasciare la società bianconera a fine stagione. In tal caso Higuain potrebbe anticipare il suo ritorno al River Plate per chiudere la sua carriera da giocatore professionista.

Come è noto infatti in un'intervista di qualche mese fa il papà della punta argentina dichiarò che gli piacerebbe che i suoi figli (Gonzalo e Nicolas) concludessero la carriera nella società che li ha lanciati nel calcio professionistico, appunto il River Plate.