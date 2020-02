Il trio comico "Aldo, Giovanni e Giacomo" il 30 gennaio sono usciti nelle sale cinematografiche italiane con il film 'Odio l'estate' a quattro anni dall'ultimo film insieme "Fuga da Reuma Park". I tre sono stati intervistati dalla Gazzetta dello Sport ed hanno avuto modo di parlare non solo del film ma anche di calcio. In particolar modo, Giacomo e Giovanni sono noti tifosi interisti e si sono soffermati sull'attuale stagione dell'Inter e sul discusso arrivo a Milano di Antonio Conte alla guida dei nerazzurri.

Hanno poi detto la loro sul VAR, facendo riferimento al periodo in cui Aldo Giovanni e Giacomo erano protagonisti nella trasmissione sportiva di Mediaset 'Mai Dire Gol'. Di certo, le parole di Giacomo e Giovanni sono destinate a suscitare un po' di polemiche. Il primo ha infatti dichiarato, in riferimento alla scelta di Conte di diventare tecnico dell'Inter, "noi gli vogliamo bene, quando uno toglie quella maglia lì". Ha poi proseguito Giovanni aggiungendo: "Credo che adesso Antonio Conte usi la maglia della Juventus per asciugare il cane quando piove.

Tanto onore a Conte".

'Il Var? All’epoca non c’era e ci chiudevamo negli spogliatoi per scappare dai tifosi'

Il trio ha poi affrontato il tanto discusso tema dell'utilizzo della tecnologia del VAR, a tal riguardo Giacomo ha dichiarato "Il Var? All'epoca non c'era e ci chiudevamo negli spogliatoi per scappare dai tifosi". Ha poi dichiarato che probabilmente avrebbe potuto 'salvare' loro la situazione ma addirittura peggiorarla.

Ha poi aggiunto Giovanni lanciando una frecciatina agli arbitri ed al modo in cui viene utilizzato il VAR. Quest'ultimo ha infatti detto che in alcune partite non è proprio precisa, ironizzando con un "chissà se le immagini agli arbitri arrivano precise". Infine Aldo Baglio ha fatto di nuovo il riferimento allo sketch sugli arbitri che i tre facevano a 'Mai Dire Gol', sottolineando che dopo tre settimane la scena non funzionava più e doveva essere cambiata.

Si è risolto tutto quando "è arrivato Giovanni a regalarci gli animali".

Il film 'Odio l'Estate'

Uscito giovedì 30 gennaio, il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo è partito molto bene rispetto alle precedenti pellicole del trio comico. Il primo giorno ha infatti incassato circa 265 mila euro, una somma superiore ai 55 mila del film uscito nel 2016 "Fuga da Reuma Park". Meglio anche de "Il povero, il ricco ed il maggiordomo", che hanno invece raccolto 166 mila euro. Per fare una valutazione migliore bisognerà aspettare la fine del weekend ma di certo le ultime indiscrezioni confermano il fatto che Aldo, Giovanni e Giacomo sono finalmente ritornati protagonisti della cinematografia italiana dopo il mezzo flop dei film precedenti.

Da notare che la colonna sonora che accompagna il film è una canzone di Brunori Sas intitolata "La verità".