Uno dei flop del Calciomercato bianconero degli ultimi anni è stato sicuramente l'arrivo a Torino del difensore centrale brasiliano Lucio. Quest'ultimo, dopo tre anni di Inter (con cui vinse il Triplete nella stagione 2009-2010), decise di trasferirsi alla Juventus soprattutto per volere dell'allora dirigenza interista. Come ha raccontato al noto sito passioneinter.com, l'ex difensore centrale ha sottolineato che fu l'allora dirigente Marco Branca e l'allenatore Marco Stramaccioni ad invitarlo ad accettare la cessione.

Lucio ha infatti dichiarato che "quando ero in vacanza in Brasile ogni 15 minuti mi chiamava Branca" proprio per cercare di velocizzare la sua partenza. Il brasiliano negli ultimi tre giorni di calciomercato fu quasi costretto a trasferirsi alla Juventus, a volerlo fu l'allora tecnico bianconero Antonio Conte. A tal proposito l'ex difensore ha dichiarato che il tecnico pugliese lo volle a Torino perché Bonucci rischiava una squalifica e gli disse che avrebbe giocato titolare. Lo stesso Lucio ha poi ribadito che: "Quella di Conte si è dimostrata una bugia perché alla fine la situazione con Bonucci si è risolta ed io non giocavo mai".

'Andare alla Juve sbaglio della mia carriera, Conte mi convinse con bugia'

Durò appena 5 mesi l'esperienza del brasiliano alla Juventus, nel dicembre 2012 arriva la rescissione consensuale con la società bianconera, con il brasiliano che poi si è trasferito al San Paolo giocandoci fino al 2014. Poi un anno al Palmeiras, nel 2015-2016 al Fc Goa, l'anno successivo al Gama fino a chiudere la sua carriera con la maglia della Brasiliense nella stagione 2018-2019.

Lo stesso Lucio ha poi dichiarato che "andare alla Juventus è stato uno sbaglio della mia carriera". Si è poi soffermato sulla sua esperienza all'Inter, con il Triplete del 2009-2010 ma anche con l'esperienza difficile a Milano sotto la guida tecnica di Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo sostituì infatti nel 2010-2011 il portoghese Josè Mourinho, riuscì a portare il Mondiale per Club all'Inter ma proprio il rapporto non ideale con i giocatori dell'Inter portò la società di Moratti, in intesa con Benitez, ad avviare una rescissione consensuale.

Il tecnico spagnolo venne poi sostituito da Leonardo, attuale direttore generale del Paris Saint Germain.

Lucio sull'ex tecnico dell'Inter Rafa Benitez

A proposito di Benitez, Lucio ha dichiarato "Benitez è arrivato e voleva cambiare tutto, come se la squadra che Mourinho aveva fatto ed il sistema di gioco che aveva lasciato fossero totalmente sbagliati". Un modo di lavorare che secondo il brasiliano si è rivelato sbagliato, inoltre si rapportava ai giocatori dell'Inter in maniera sbagliata. Come dichiarato da Lucio infatti, il tecnico spagnolo diceva spesso ai giocatori che sbagliavano. Un atteggiamento che sminuiva una rosa che l'anno precedente aveva vinto il Triplete.