L'Inter sta già lavorando in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. L'intenzione del club nerazzurro è quella di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte seguendo le sue indicazioni. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, starebbe guardando soprattutto al mercato dei giocatori in scadenza di contratto. Il dirigente nerazzurro, proprio per questo, avrebbe cominciato a muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza dei top club europei. Uno dei principali obiettivi del club meneghino sarebbe l'attaccante belga attualmente in forza al Napoli, Dries Mertens.

L'Inter affonda per Mertens

Uno dei grandi obiettivi dell'Inter per la prossima estate sembrerebbe essere Dries Mertens. L'attaccante belga è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno e la trattativa per il rinnovo non sembra decollare. Una stagione difficile per il giocatore classe 1987, che ha saltato le ultime partite di campionato, out da inizio gennaio per un problema muscolare.

Al ritorno in campo, però, il folletto belga è stato subito decisivo, entrando negli ultimi minuti contro la Sampdoria e timbrando il cartellino con il gol che ha chiuso la gara per 4-2 al Marassi di Genova.

Il record di gol con la maglia del Napoli, detenuto da Marek Hamsik, ora è sempre più vicino e sembra essere anche questo il motivo per cui Mertens ha deciso di rifiutare tutte le offerte arrivate dall'estero a gennaio per restare all'ombra del Vesuvio. Inter che, però, sembra essere in vantaggio per accaparrarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione. Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, non sembra intenzionato ad assecondare le sue richieste dal punto di vista economico, avendo messo sul piatto un contratto biennale a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

L'offerta dell'Inter

L'Inter avrebbe messo sul piatto una proposta molto importante per convincere Dries Mertens. I nerazzurri, infatti, avrebbero individuato nell'attaccante belga il rinforzo ideale per il reparto avanzato, visto che difficilmente Alexis Sanchez resterà a Milano. Il Nino Maravilla è in prestito dal Manchester United e ha un contratto da undici milioni di euro a stagione, pagato al cinquanta per cento dalle due società in questa stagione.

Proprio per questo, nelle intenzioni dei nerazzurri, ci sarebbe quella di offrire all'attaccante del Napoli l'ingaggio attualmente percepito dal cileno. Triennale, fino a giugno 2023, a cinque milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus legati a presenze, gol e al raggiungimento di obiettivi di squadra. Proposta che difficilmente gli azzurri potranno pareggiare, visto che per l'attacco hanno già bloccato Andrea Petagna dalla Spal, acquistato per diciassette milioni di euro più bonus.