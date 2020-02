Con il morale alle stelle dopo l'epica rimonta nel derby, l'Inter si appresta ad ospitare il Napoli nella semifinale d'andata della Coppa Italia. Momenti decisamente opposti in una fredda serata invernale del 12 febbraio quando nerazzurri ed azzurri si affronteranno al 'Meazza', calcio d'inizio alle ore 20.45: entrambe le formazioni tengono molto al trofeo, l'Inter è in corsa su tre fronti e non intende lasciare nulla per strada mentre per i partenopei è la prima occasione di dare un senso ad una stagione assolutamente disastrosa in campionato (l'altra è tentare l'impresa negli ottavi di Champions League contro il Barcellona).

Sono 11 i precedenti tra le due formazioni nella coppa nazionale ed il bilancio sorride all'Inter che ha vinto 5 volte contro le 2 dei campani mentre i pareggi sono 4. In quest'ultimo caso, ben due match pari dopo i supplementari hanno avuto il loro epilogo ai calci di rigore.

La finale del 1978: l'Inter torna a vincere la Coppa Italia dopo quasi 40 anni

Il precedente più importante è quello disputato l'8 giugno del 1978 allo stadio Olimpico di Roma, finale in gara unica che assegna il trofeo. L'Inter all'epoca lo aveva vinto soltanto una volta nel 1939, sulla panchina nerazzurra c'è Eugenio Bersellini alla sua prima stagione di quello che sarà un ciclo positivo, uno scudetto e due Coppe Italia con la prima che, appunto, arriverà da questo match.

Il Napoli ci mette comunque poco ad aprire le danze, al 6' Juliano serve Chiarugi la cui botta viene respinta da Cipollini, Canuti tenta di spazzare la sfera ma viene anticipato da Restelli che mette in gol di forza. I nerazzurri pareggiano al 18', Muraro crossa dalla destra con il portiere azzurro Mattolini che non riesce a far suo il pallone, ci mette il piede Altobelli per il gol dell'1-1. La rete che consegnerà al club milanese la seconda Coppa Italia della sua storia arriva a 3' dalla fine del match grazie a Bini che con un prepotente stacco di testa su un corner battuto da Beppe Baresi infila per la seconda volta Mattolini fissando lo score sul 2-1.

Sono 3 i precedenti a Milano: 2 vittorie nerazzurre ed 1 pareggio

Su 11 sfide di Coppa Italia soltanto 3 si sono disputate a Milano, la prima è quella del 5 gennaio 1939 sul terreno dell'Arena Civica: l'Ambrosiana-Inter vincerà 1-0 con gol di Candiani, il match era valido per i sedicesimi di finale. Altro precedente nel novembre del 1958 a San Siro, vittoria sofferta per i nerazzurri con il punteggio di 3-2 con il Napoli che rimonta due gol entrambi realizzati da Firmani con una doppietta a sua volta di Del Vecchio, prima del match-point realizzato da Lindskog.

Poi l'andata delle semifinali nella stagione 1996/97, il risultato sarà 1-1 con botta e risposta nel giro di 6' del primo tempo tra Zamorano ed Andre Cruz.

Le sfide giocate a Napoli

La partita appena citata avrà il suo epilogo nel ritorno dello stadio San Paolo dove le due formazioni impatteranno con lo stesso punteggio, 1-1 con reti di Zanetti e Beto, risultato che reggerà fino alla fine dei tempi supplementari. Ai calci di rigore vincerà il Napoli, fatale per l'Inter l'errore dal dischetto di Massimo Paganin e le sequenze dagli 11 metri saranno davvero 'maledette' per la squadra allenata dai Roy Hodgson in quella stagione visto che sempre ai rigori perderà la finale di Coppa Uefa contro lo Schalke 04.

Altri 6 i precedenti tra le due squadre nel capoluogo campano: stagioni 1937/38 (2-0 per l'Inter con reti di Meazza e Frossi), 1938/39 (1-1 dopo i supplementari, Candiani per l'Inter e Fabbro per il Napoli), 2010/2011 (0-0 dopo l'overtime il punteggio con i nerazzurri che prevalgono ai rigori), 2011/2012 (2-0 per gli azzurri con doppietta di Cavani), 2014/2015 (1-0 Napoli, a segno Higuain) e 2015/2016 (2-0 Inter, in gol Jovetic e Ljajic).