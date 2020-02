Questo pomeriggio la Juventus è scesa in campo per allenarsi in vista della gara contro la Fiorentina. Maurizio Sarri ha fatto tutte le prove tattiche per il match di domani. Il tecnico della Juventus sembra intenzionato a fare qualche modifica di formazione e l'impressione è che possa tornare al 4-3-1-2, con Aaron Ramsey che agirà alle spalle delle due punte. Il gallese dovrebbe essere di nuovo in campo dal primo minuto e con lui i bianconeri avranno maggiore equilibrio rispetto alla scorsa settimana.

Inoltre, per la gara contro la Fiorentina, Sarri ha recuperato Miralem Pjanic che a Napoli aveva accusato un problema alla caviglia. Il numero 5 juventino sta meglio e domani guiderà la mediana della Vecchia Signora.

La Juventus dovrebbe tornare al 4-3-1-2

La Juventus, contro la Fiorentina, vorrà dimostrare di aver smaltito la sconfitta patita contro il Napoli e la squadra vorrà mettere in evidenza tutto il suo potenziale. Per questa gara, Maurizio Sarri tornerà al 4-3-1-2 e in difesa non ci dovrebbero essere grandi cambiamenti.

Infatti, davanti a Wojciech Szczesny agiranno da destra verso sinistra Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Le scelte, soprattutto sulle fasce sono obbligate visto che Danilo è fermo ai box, mentre Mattia De Sciglio è appena rientrato a disposizione e perciò partirà dalla panchina.

In mezzo al campo resta ancora qualche piccolo dubbio. Infatti, Maurizio Sarri deve decidere chi impegnare come mezzala di sinistra.

Al momento, è aperto un ballottaggio a tre fra Adrien Rabiot, Blaise Matuidi e Federico Bernardeschi. Quest'ultimo da circa un mesetto lavora per diventare a tutti gli effetti un centrocampista e spera di avere un'occasione proprio contro la Fiorentina. Questo dubbio Sarri lo risolverà solo domenica mattina a poche ore dal fischio d'inizio del match contro i viola.

La Juventus deve scegliere tra Higuain e Dybala

La Juventus, questa sera, rimarrà in ritiro visto che la gara di domani si disputerà alle 12:30. Maurizio Sarri, in queste ore, dovrà decidere definitivamente chi far giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Al momento è un testa a testa fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Con il numero 10 juventino, però, che sembra in leggero vantaggio sul Pipita. In posizione di trequartista, invece, toccherà con ogni probabilità ad Aaron Ramsey. Il numero 8 bianconero, infatti, è favorito su Higuain.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

I convocati della Juventus

Questo pomeriggio al termine dell'allenamento di rifinitura, Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati in vista della gara contro la Fiorentina.

Per questa partita il tecnico della Juventus non avrà a disposizione Danilo e i lungo degenti Sami Khedira, Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Il tedesco e il numero 3 juventino, però, dovrebbero rientrare verso la fine di febbraio e l'inizio di marzo, ma domani ovviamente saranno ancora fermi ai box. Dunque contro la Fiorentina, la Juventus potrà contare su 20 calciatori.

Ecco l'elenco completo a disposizione del tecnico bianconero per il match di domenica alle ore 12:30: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Coccolo; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa e Higuain.