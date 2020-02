L'unico colpo della Juve nella sessione invernale di mercato è stato Dejan Kulusevski. Fabio Paratici ha anticipato la concorrenza dell'Inter, garantendo all'Atalanta, proprietaria del cartellino, la bellezza di 35 milioni più bonus. Madama è abituata a giocare d'anticipo, tanto che, secondo le ultime indiscrezioni, appare assai vicino il ritorno in bianconero di Riccardo Orsolini. L'ala del Bologna dovrebbe approdare all'ombra della Mole per una cifra vicina ai 25 milioni.

Cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli, Orsolini è stato acquistato dalla Juve nel gennaio del 2017, per 6 milioni.

Trascorsi gli ultimi sei mesi con i bianconeri ascolani, passa in prestito all'Atalanta, per poi finire al Bologna. Scarso feeling con Pippo Inzaghi, amore travolgente con Sinisa Mihajlovic. Statistiche di primo piano per il talento marchigiano: 69 presenze e 17 reti in maglia felsinea. Grande estimatore dell'asso rossoblu è stato, oltre al tecnico serbo, anche Roberto Mancini. Il CT azzurro lo ha convocato in occasione delle ultime due partite di qualificazione agli Europei, facendolo esordire contro l'Armenia.

Gettato nella mischia nel secondo tempo, Orsolini ha siglato la sua prima rete in azzurro. In ottica Europeo, sono in tanti a credere che Orso sia il sostituto naturale di Zaniolo (in caso di forfait) nelle gerarchie del Mancio.

Numeri e prestazioni che non sono passati inosservati neppure alla Continassa. Pur avendolo ceduto a titolo definitivo, la Signora avrebbe potuto riprenderlo per una trentina di milioni entro il 2021, sulla base di un gentlemen agreement fra le parti in causa.

Accordo raggiunto a metà strada per un corrispettivo di 25 milioni, con un ingaggio da circa 2 milioni a stagione, da corrispondere al giocatore. Cifre assolutamente vantaggiose che avvalorano la tesi secondo cui la Juve avrebbe accantonato, momentaneamente, un assalto nei riguardi di Chiesa o Zaniolo. La programmazione di Fabio Paratici, tuttavia, dovrebbe includere pure Sandro Tonali. Il talento del Brescia è conteso dai bianconeri e dal PSG, tanto da ipotizzare una spesa complessiva da 40-50 milioni.

Quale sarà il futuro di Orsolini a Torino? Innanzitutto rimpinguerà il quantitativo di italiani nella rosa bianconera, in un panorama di sostanziale multietnicità. Le valutazioni circa il suo impiego saranno appannaggio di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano deciderà se puntare o meno sull'estro di uno dei migliori talenti del calcio italiano. In caso contrario potrebbe rappresentare l'ennesima, ghiotta, plusvalenza per le casse di Madama. Ennesima giocata d'anticipo della dirigenza bianconera pronta, sin da subito, a edificare le fondamenta della squadra del futuro.