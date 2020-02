La Juventus, durante il Calciomercato invernale, ha pensato soprattutto a cedere alcuni esuberi della rosa. Sono partiti infatti Perin, Pjaca, Mandzukic ed Emre Can. La partenza più discussa è proprio quella del centrocampista tedesco che, secondo alcuni addetti ai lavori, avrebbe potuto fare ancora molto comodo al tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Trasferitosi al Borussia Dortmund in prestito con obbligo di riscatto (a fine stagione) di 30 milioni di euro, l'impatto del nazionale tedesco in Germania è stato importante a tal punto che il Dortmund ha deciso di ufficializzare alcuni giorni fa il suo riscatto.

Alcuni hanno criticato la scelta della Juventus di cederlo ad un prezzo vantaggioso (30 milioni di euro) rispetto al suo valore effettivo. Di certo, il tedesco ha avuto difficoltà ad adattarsi al gioco promosso da Maurizio Sarri. Sarebbe proprio questa la motivazione secondo la quale il giocatore lo scorso settembre non sia stato iscritto nella lista dei giocatori per disputare la Champions League.

Emre Can ceduto per incompatibilità con gioco a due tocchi di Sarri

Secondo il noto sito sportivo 'ilbianconero.com', ci sarebbero motivi tattici dietro la scelta di Maurizio Sarri nell'avallare la cessione del centrocampista tedesco Emre Can. Quest'ultimo, infatti, sarebbe stato incompatibile con il gioco promosso da Maurizio Sarri, basato su massimo due tocchi in velocità.

Proprio l'esclusione della lista Champions League del tedesco lo ha evidentemente demotivato portandolo a diminuire anche il suo livello d'intensità negli allenamenti. Sarebbe proprio questo il motivo per cui anche in Serie A Emre Can ha avuto poche possibilità di mettersi in mostra e le volte in cui è stato chiamato in causa ha deluso. Probabilmente la scelta di cederlo è stata avallata anche dalla Juventus, che non ha apprezzato alcune dichiarazioni del tedesco dopo l'ufficializzazione della lista Champions League lo scorso settembre.

Emre Can al Borussia Dortmund potrebbe facilitare arrivo di Haaland

Come dicevamo, sorprende la scelta della Juventus di cedere il nazionale tedesco ad un prezzo vantaggioso. Secondo il noto esperto di calciomercato della Rai Paolo Paganini, potrebbe esserci una motivazione di mercato dietro la scelta della società bianconera. Emre Can al Dortmund potrebbe essere la carta per arrivare all'acquisto della punta norvegese Haaland.

Quest'ultimo, dopo la prima parte della stagione al Salisburgo, si è trasferito a gennaio al Borussia Dortmund e sta segnando di nuovo con regolarità. In una sola stagione in Champions League, fra l'esperienza al Salisburgo e quella al Dortmund, ha già realizzato 10 gol.