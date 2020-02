Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Erling Braut Haaland, uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. L'attaccante norvegese ha deciso di passare al Borussia Dortmund nella scorsa sessione di calciomercato invernale, nonostante un lungo corteggiamento da parte della Juventus. Il club bianconero, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, comunque non avrebbe mollato il fortissimo centravanti di nazionalità nordica.

La dirigenza bianconera, infatti, sarebbe in costante contatto con gli agenti di Haaland e sarebbe letteralmente estasiata dalle prestazioni del giocatore, che in appena sei partite con la maglia del Borussia Dortmund ha già messo a segno ben dieci reti. Da segnalare anche il suo esordio in Champions League in Germania, durante il quale ha segnato una splendida doppietta con cui ha annichilito il Paris Saint Germain. La Juventus avrebbe potuto acquistarlo a prezzo di saldo (commissioni a parte), ma il club bianconero potrebbe avere altre occasioni per mettere le mani su questo grande talento del calcio europeo.

Mercato Juventus, i bianconeri non mollano Erling Braut Haaland

Stando a quanto riporta "La Gazzetta dello Sport", nel contratto che lega Haaland al Borussia Dortmund sarebbe stata inserita una clausola che permetterà al ragazzo di approdare in un altro club nel 2022 al prezzo di settantacinque milioni di euro. Si tratta della stessa somma che il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha dovuto mettere sul piatto per aggiudicarsi le prestazioni di De Ligt dall'Ajax.

Non è escluso che la Juventus nel futuro decida di puntare tutto su questo fortissimo attaccante norvegese, che sta infrangendo numerosi record. Non dimentichiamo, infatti, che tra due anni potrebbero essere ceduti sia Gonzalo Higuain (sul quale già ora ci sono numerose voci di mercato), sia Cristiano Ronaldo. Lo stesso Haaland potrebbe decidere di proseguire la sua carriera in un club più prestigioso del Borussia Dortmund, per completare il suo percorso di crescita ed affermarsi come uno dei migliori calciatori al mondo.

Ricordiamo, infatti, che Haaland ha solo diciannove anni, dunque possiede enormi margini di miglioramento. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nei prossimi mesi. Un altro attaccante seguito con grandissima attenzione dalla Juventus è Mauro Icardi. Il giocatore argentino potrebbe anche non essere riscattato dal Paris Saint Germain, dove sta disputando una stagione piuttosto altalenante. Fabio Paratici sarebbe pronto ad intervenire in estate.