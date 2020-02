La Juventus di questa stagione sta mettendo in mostra diverse difficoltà dal punto di vista dell'equilibrio, che hanno portato la squadra bianconera a subire diversi gol. Negli ultimi anni infatti la caratteristica principale della Juventus targata Massimiliano Allegri era proprio l'affidabilità difensiva mentre quest'anno, nonostante il primo posto, la Juventus ha subito già 21 gol solo in Serie A. Se quindi la difesa ha avuto delle difficoltà, lo stesso non si può dire del settore avanzato. Il gioco di Sarri ha valorizzato Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala e se il portoghese non sorprende considerando lo score degli ultimi anni, ciò che stupisce è la metamorfosi positiva che ha avuto il 10 bianconero Paulo Dybala.

Una vera e propria 'rivincita' dell'argentino rispetto allo scorso anno, quando faceva fatica a giocare titolare con la gestione tecnica di Massimiliano Allegri. In estate la società bianconera era vicina a venderlo in Premier League (interessava al Manchester United e al Tottenham), ma la volontà del giocatore di rimanere a Torino unita alla fiducia totale di Sarri lo hanno convito a restare in Italia. Ed adesso, come scrive 'Tuttosport', si parla di rinnovo di contratto per il 10 bianconero.

Juventus, altri tre anni di contratto per Dybala

Come scrive il noto giornale sportivo torinese, la Juventus starebbe lavorando al rinnovo di contratto di Dybala.

Vicino alla cessione la scorsa estate (è stato lui stesso a dichiararlo in una recente intervista), l'argentino si è riconquistato la fiducia della società bianconera a suon di assist e gol decisivi. Una crescita evidente a livello tecnico, ma anche umano in quanto il giocatore sembra aver cambiato mentalità rispetto alle stagioni precedenti e ne stanno beneficiando le prestazioni in Italia ed in Champions League.

Ecco perché si starebbe lavorando al rinnovo del contratto del giocatore bianconero (quello attuale scade a giugno 2022), con l'obiettivo di allungarlo fino a giugno 2025. Dybala vorrebbe almeno 10 milioni di euro a stagione (attualmente ne guadagna 3 in meno), ma la Juventus non dovrebbe aver problemi ad accontentarlo.

Juventus, l'importanza di Dybala anche dal punto di vista commerciale

D'altronde, oltre alle qualità tecniche, il 10 bianconero è un personaggio sportivo molto influente anche dal punto di vista mediatico.

Dopo Cristiano Ronaldo è il giocatore più seguito sui social e sappiamo come la Juventus dia molto peso a questo fattore proprio per incrementare i suoi ricavi commerciali a livello mondiale. Di certo con Sarri, Paulo Dybala è diventato un giocatore più completo, che oltre ad essere decisivo nel settore avanzato, sta dimostrando una dedizione al lavoro che lo porta a sacrificarsi molto anche a livello difensivo.