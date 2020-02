Questa mattina, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per continuare a prepararsi alla semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Stamani, la squadra ha lavorato principalmente sulla tattica. Per i bianconeri sono giorni molto importanti perché stanno lavorando per lasciarsi alle spalle la sconfitta patita contro il Verona. Dunque la semifinale di Coppa Italia per la Juventus rappresenta l'occasione per riscattarsi e per dimostrare di aver corretto gli errori visti nelle ultime trasferte.

Per la gara contro il Milan, Maurizio Sarri ha in mente di fare alcuni cambi. Infatti, in Coppa Italia probabilmente si rivedrà Gianluigi Buffon. Non è da escludere nemmeno che nell'undici titolare possa esserci spazio anche per Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Blaise Matuidi e Aaron Ramsey. Inoltre, per la gara di giovedì, sono arrivate buone notizie per la Juventus che stamani ha ritrovato Danilo. Il brasiliano, infatti, ha lavorato in gruppo e dunque è nuovamente a disposizione di Maurizio Sarri che così ha un’alternativa in più in difesa e potrà ruotare i suoi terzini con maggiore frequenza.

La Juventus si prepara alla gara di Coppa Italia

La Juventus è concentrata in vista della gara contro il Milan e sta lavorando per arrivare al meglio a questa sfida. Maurizio Sarri dovrà risolvere ancora alcuni dubbi di formazione anche perché poi domenica 16 febbraio c'è il match contro il Brescia. Per la gara contro il Milan, la Juventus ha recuperato Danilo, mentre Federico Bernardeschi dovrebbe essere ancora assente.

Il numero 33 juventino tenterà il recupero proprio per la partita contro il Brescia. Sicuramente, l'assenza di Federico Bernardeschi rappresenta un problema per Maurizio Sarri che avrebbe potuto impiegarlo a centrocampo. Infatti, la mediana bianconera nelle ultime settimane è in difficoltà e mettere in campo forze fresche potrebbe dare nuova linfa al reparto. Infatti, giovedì contro il Milan a centrocampo potrebbe esserci l'inserimento di Blaise Matuidi anche se ancora resta da capire chi verrà tenuto a riposo.

Non è da escludere che possa toccare a Miralem Pjanic godere di un turno di pausa.

La Juventus ritroverà Buffon

In coppa Italia, la Juventus ritroverà tra i titolari Gianluigi Buffon. Il numero 77 juventino prenderà il posto di Wojciech Szczesny. Gianluigi Buffon, dunque, potrà dare il suo contributo alla squadra e cercherà di trasmettere ai suoi compagni la sua grande voglia di vincere. Il portiere bianconero è uno dei senatori della Juventus e il riscatto della squadra passerà senza dubbio anche da lui.

La Juventus, nei prossimi giorni, dovrà decidere chi schierare in attacco contro il Milan. Infatti, Maurizio Sarri dovrà fare alcuni cambi anche in avanti viste le tante sfide ravvicinate.

Contro il Milan è possibile che trovino spazio Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Ma non è da escludere che possa giocare anche Cristiano Ronaldo. Gli ultimi dubbi, però, Maurizio Sarri li risolverà solo nei prossimi giorni.

La Juventus mercoledì si allenerà al pomeriggio

Quella di mercoledì sarà una giornata molto intensa per la Juventus che si allenerà nel pomeriggio e al termine della seduta la squadra partirà in pullman direzione Milano. Domani, inoltre, sarà in programma la conferenza stampa di Maurizio Sarri che si terrà alle ore 13:45. In questo incontro tra il tecnico e i media sicuramente verranno toccati molti temi.

Anche se difficilmente Maurizio Sarri si sbilancerà sulle scelte di formazione che effettuerà nel match di giovedì contro il Milan.