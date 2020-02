Momento sicuramente molto difficile per la Juventus, che ha subito una sconfitta bruttissima contro il Verona. Gli scaligeri hanno meritatamente vinto per due a uno contro la squadra bianconera, che è apparsa molle e senza idee di gioco precise. I tifosi della Juventus stanno criticando aspramente Maurizio Sarri e sui social network rimpiangono Massimiliano Allegri. L'ex tecnico del Napoli non si sta dimostrando in grado di gestire la squadra, che non ha ancora espresso un buon gioco con continuità.

Dalla Gran Bretagna, intanto, è arrivata una notizia di mercato davvero importante. Stando a quanto riporta il noto quotidiano inglese "The Sun", la Juventus starebbe pianificando un nuovo assalto a Josep Guardiola. Per il "Sun", la dirigenza bianconera vorrebbe infatti sostituire Maurizio Sarri nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Come riportato dal giornale britannico, il presidente del club bianconero Andrea Agnelli sarebbe convinto che l'attuale tecnico del Manchester City sia l'uomo che manca alla Juventus per fare il salto di qualità e vincere quella Champions League che manca ormai da ventiquattro anni a Torino (l'ultima fu vinta nel 1996 dalla squadra allenata da Marcello Lippi, contro l'Ajax di Van Gaal).

Mercato Juventus, il Sun: 'Assalto dei bianconeri ai Guardiola: possibile arrivo di Sané e Messi'

Pep Guardiola percepisce un ingaggio molto alto (diciotto milioni di euro) e ha sempre detto di volere restare al Manchester City. Stando a quanto riporta il quotidiano "The Sun", però, Andrea Agnelli sarebbe sicuro di riuscire a convincere il tecnico spagnolo ad accettare la panchina della Juventus. Il presidente bianconero lo avrebbe cercato anche nella scorsa sessione di calciomercato estivo, prima di ripiegare su Maurizio Sarri, per sostituire Massimiliano Allegri.

Ma non è tutto; sempre stando a quanto scrive il noto quotidiano britannico, la Juventus starebbe pensando di allestire una squadra da sogno, che, appunto, sarebbe allenata da quello che Agnelli riterrebbe il miglior tecnico al mondo. In porta ci sarebbe Szczesny, mentre in difesa agirebbero Alex Sandro, Bonucci, De Ligt e Meunier (che sarebbe acquistato dal Paris Saint Germain); a centrocampo ci sarebbero Pjanic e Bentancur, mentre l'attacco sarebbe stellare con Dybala, Messi e Sanè a supportare l'unica punta Cristiano Ronaldo.

Si tratterebbe di una formazione stellare. Secondo il "Sun", Messi potrebbe lasciare il Barcellona e approdare alla Juventus insieme al suo amico di sempre Josep Guardiola, con il quale ha vinto tutto in Catalogna. Si attendono ulteriori sviluppi.