Come Giano bifronte. Un'Inter sottotono e poco brillante si consegna al Milan nel primo tempo del derby della 23ª giornata di Serie A. I rossoneri, che hanno avuto un migliore approccio al match, hanno ringraziato e dopo i primi 45 minuti di gioco sono andati negli spogliatoi in vantaggio di 2-0 con le reti di Rebic e del grande ex Zlatan Ibrahimovic. E quando tutti (o quasi) pensavano che ormai la stracittadina milanese fosse andata in archivio con una meritata vittoria della squadra di Pioli, ci ha pensato la storica "pazza Inter" a cambiare tutto.

Nella ripresa gli uomini di Antonio Conte si sono letteralmente trasformati, sfoderando carattere e voglia di riacciuffare una sfida che sembrava ormai già finita. E così, nel giro di due minuti, dapprima con un goal spettacolare di Brozovic e poi con un coriaceo Vecino, i nerazzurri hanno sorpreso i "cugini" e si sono portati sul 2-2. Da quel momento l'inerzia del match è cambiata, l'Inter ha trovato forza e coraggio, il Milan ha provato a ribattere, ma è mancata un po' di lucidità al "Diavolo", probabilmente a causa dello sforzo profuso nel primo tempo che ha costretto Ibra e compagni a spendere troppe energie.

La marcatura del sorpasso interista porta la firma di De Vrij, granitico in difesa e questa sera concreto in proiezione offensiva. E dopo un palo del solito Ibrahimovic che ha fatto tremare San Siro, nel recupero è giunto il sigillo di Romelu Lukaku che ha fissato il punteggio finale sul 4-2. Tre punti di platino per l'Inter che ha agganciato la Juventus in testa alla classifica.

Inter-Milan 4-2: i voti dei nerazzurri

Padelli 5: non è Handanovic e si vede. L'estremo difensore lombardo si fa trovare impreparato su entrambi i goal del Milan. In occasione della rete di Rebic è responsabile di un'uscita a vuoto e a dir poco incomprensibile. Poco attento anche sul raddoppio di Ibrahimovic.

Godin 5,5: ancora una volta dimostra di non essersi ambientato al meglio all'Inter. Appare spesso in ritardo e fuori posizione, non riesce quasi mai a contenere la forza di Ibrahimovic.

Un po' meglio nella ripresa, ma ormai è chiaro perché Conte gli preferisce Bastoni.

De Vrij 8,5: è lui l'uomo-derby. Quando i nerazzurri hanno sofferto è stato l'unico a tenere in piedi la difesa e a non perdere mai del tutto la lucidità. Nel secondo tempo cresce insieme a tutta la squadra e poi è autore del goal del sorpasso che, di fatto, ha deciso questa stracittadina. Monumento.

Skriniar 6: di stima. Il difensore slovacco in questa stagione non si sta ripetendo ai livelli dello scorso anno, soprattutto in termini di continuità. È in ritardo fisicamente, fatica e va premiato solo perché gioca prevalentemente di carattere.

Candreva 5,5: si è fatto notare soltanto per l'assist vincente servito a De Vrij. Per il resto, l'ex Lazio ha faticato sulla fascia e ha sofferto al cospetto del più brillante dirimpettaio Theo Hernandez. Deve rifiatare.

Vecino 7: questo giocatore ha delle risorse inesauribili. Naufraga con tutta la squadra nella prima frazione di gioco, rinasce dalle sue ceneri come la fenice nel secondo tempo. E non a caso, la sua caparbietà è premiata con un altro goal decisivo, quello che ha portato i nerazzurri sul 2-2.

Brozovic 7,5: derby da vero "Epic". Per essere precisi, il croato come tutta la formazione di Conte si è svegliato nella ripresa.

Irriconoscibile, molle e poco reattivo nella prima parte del match, torna ad essere il punto di riferimento del centrocampo interista nel secondo tempo. Bellissimo il goal che ha permesso alla Beneamata di accorciare subito le distanze e di trovare forza e morale per fare l'impresa.

Barella 6: deve crescere. Anche lui male nel primo tempo, sparisce letteralmente dal campo. Col trascorrere dei minuti migliora, si fa vedere maggiormente, ma sembra che questo ragazzo manchi ancora della personalità necessaria per diventare un vero leader.

Young 6,5: è un giocatore esperto e si vede. Quando i compagni soccombono al Milan non perde mai la testa, continua a fare il suo gioco ed è l'unico a salvarsi nella confusione generale della prima frazione di gioco.

Naturalmente da un 34enne non si può pretendere che faccia sfracelli per 90 minuti sulla fascia, però è costante.

Sanchez 6,5: in generale, la prestazione è da sufficienza. Il mezzo voto in più arriva dalla sua capacità di credere in quel pallone che è riuscito a servire per propiziare il goal di Vecino. Deve ancora ritrovare completamente se stesso.

Lukaku 7,5: in una sfida complicata sa sacrificarsi e fare il cosiddetto "gioco sporco". Lotta, sgomita, fa a spallate con gli avversari e non disdegna mai di cercare la porta (anche se non gli riesce sempre). Nelle battute finali della gara aggiunge il suo nome al tabellino dei marcatori.

Un premio alla sua capacità di non arrendersi mai.

Eriksen 6: entrato a partita in corso, si fa ricordare per una traversa colpita su calcio di punizione. Un'esecuzione magistrale (o quasi) che se fosse entrata in rete sarebbe stata da 10. Ha bisogno di un po' di tempo, ma promette bene.

Moses 6: chiamato in causa durante la gara, lascia il segno servendo l'assist decisivo a Lukaku.