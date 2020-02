La Juventus si candida ad essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo. L'idea della società bianconera è investire soprattutto a centrocampo, cercando di ringiovanire una rosa che è ancora tra le più 'vecchie' della Serie A. Si parla del possibile ritorno di Paul Pogba, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Manchester United, o di quello del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, uno dei giovani più interessanti del nostro campionato. A proposito di giovani italiani, la Juventus starebbe valutando anche il possibile ritorno del centrocampista offensivo del Bologna Riccardo Orsolini.

Il giocatore è stato ceduto in estate dai bianconeri alla società emiliana per circa 15 milioni di euro, ma le parti si sarebbero riservati una sorta di intesa verbale per l'eventuale riacquisto già dall'estate 2020 per circa 25 milioni (mentre nell'estate 2021 il prezzo sarebbe incrementato a 30 milioni). A tal riguardo, come scrive il Corriere dello Sport, la società emiliana non ha voluto rilasciare dichiarazioni, probabile quindi che il discorso venga affrontato più avanti. Di certo l'eventuale ritorno di Orsolini alla Juventus potrebbe portare i bianconeri ad evitare di investire su altri talenti italiani.

Juventus, il ritorno di Orsolini escluderebbe l'acquisto di Chiesa

Come scrive tuttomercatoweb.com, la Juventus potrebbe cambiare la strategia di mercato per l'estate soprattutto per l'esplosione definitiva di Riccardo Orsolini. Quest'ultimo sta dimostrando tutto il suo valore con il Bologna, tanto da aver ricevuto la convocazione con la nazionale italiana di Roberto Mancini. Ha anche esordito realizzando un gol contro l'Armenia.

Come dicevamo, i bianconeri avrebbero una prelazione verbale sull'acquisto di Orsolini per circa 25 milioni nel prossimo calciomercato estivo e potrebbe rappresentare un investimento importante che escluderebbe l'acquisto di altri giocatori osservati da Fabio Paratici. Parliamo nello specifico dei centrocampisti offensivi Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo, che piacciono molto alla società bianconera ma che hanno un prezzo notevole.

La Juventus potrebbe investire anche su Paul Pogba

L'arrivo di Orsolini permetterebbe quindi un risparmio anche nel mercato, magari destinando gran parte degli sforzi sull'arrivo di un centrocampista di qualità. Come dicevamo, piace Paul Pogba del Manchester United, che in estate potrebbe essere acquistato per circa 100 milioni di euro. Somma pesante, ma di certo inferiore alle richieste del Manchester United durante lo scorso calciomercato estivo. La società inglese, infatti, chiedeva 150 milioni di euro per il nazionale francese.