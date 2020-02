Domenica 1° marzo 2020 alle ore 12:30 si giocherà Milan-Genoa, match valido per il 26° turno di Serie A.

Nella giornata precedente i rossoneri hanno ottenuto un pareggio nella partita disputata in trasferta contro la Fiorentina di Iachini, terminata 1-1, con Rebic che ha risposto Pulgar su rigore. Il Grifone, invece, ha subito una sconfitta casalinga nel rocambolesco match contro la Lazio di Inzaghi, conclusosi per 3-2 a favore dei biancocelesti.

Le statistiche tra le due compagini durante le ultime cinque gare disputate in Serie A vedono i rossoneri in netto vantaggio con quattro vittorie ottenute, mentre uno è il match terminato in parità.

Milan: ballottaggi Conti-Calabria e Calhanoglu-Bonaventura

Il piazzamento in Champions League per i rossoneri dista, al momento, 9 lunghezze malgrado siano potenzialmente 12 visto che l'Atalanta ha la gara col Sassuolo da recuperare. A tale obiettivo è legata gran parte del futuro rossonero, Ibrahimovic e la caratura del mercato estivo in primis. Per tornare alla vittoria, mister Pioli potrebbe optare nuovamente per il 4-2-3-1 con Begovic tra i pali, visto che Gigio Donnarumma sembra non recuperare in tempo dall'infortunio.

In difesa gli interpreti dovrebbero essere Gabbia e Romagnoli al centro, mentre Hernandez sarà il terzino sinistro ed uno tra Conti e Calabria agirà a destra, con l'ex atalantino che pare avanti nelle gerarchie. Confermata la coppia Kessie e Bennacer in mediana, mentre sulla trequarti campo vi sarà il ballottaggio tra Calhanoglu e Bonaventura, col turco che appare leggermente favorito. Pare certa invece la presenza di Rebic e Castillejo.

L'imprescindibile unica punta sarà Ibrahimovic.

Genoa, tandem Sanabria-Pinamonti per l'attacco

Mister Nicola ha bisogno di fare punti per far uscire il Grifone dalla zona retrocessione in cui è invischiato al momento, anche se la delicata quanto importante trasferta di campionato contro il Milan non sembra tra le partite più agevoli. Per riuscire nell'impresa l'Allenatore piemontese dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Perin tra i pali che sarà schermato dal terzetto arretrato composto da Soumaoro, Biraschi e Masiello.

Gli interpreti in mezzo al campo potrebbero essere Schone, Behrami e Cassata al centro col capitano Criscito ed Ankersen che agiranno ai lati. L'attacco, invece, sarà affidato probabilmente alla coppia Sanabria-Pinamonti, col sempreverde Pandev pronto a subentrare a gara in corso.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan-Genoa:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Hernandez, Gabbia, Romagnoli, Conti (Calabria), Kessie, Bennacer, Calhanoglu (Bonaventura), Rebic, Castllejo, Ibrahimovic. All. Pioli.

Genoa (3-5-2): Perin, Soumaoro, Masiello, Biraschi, Criscito, Schone, Cassta, Behrami, Ankersen, Pinamonti, Sanabria.

All Nicola.