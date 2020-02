A breve si tornerà in campo per la Champions League. In programma ci saranno gli ottavi di finale, che vedranno protagonista anche il Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso dovrà vedersela contro il Barcellona di Quique Setién. La partita di andata è fissata per martedì 25 febbraio 2020 alle ore 21.00 allo Stadio San Paolo, con diretta tv su Sky, ma anche in chiaro su Canale 5.

I catalani hanno vinto il Gruppo F, precedendo il Borussia Dortmund in classifica. Gli azzurri, invece, si sono piazzati al secondo posto nel Gruppo E, appena dietro ai campioni d’Europa del Liverpool.

Non sarà una sfida semplice per il Napoli, che si è sempre fermato agli ottavi di finale contro squadre poi vincitrici della Champions League. Nella stagione 2016/17 fu eliminato dal Real Madrid, mentre cinque anni prima fu il Chelsea a battere gli azzurri. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà con l’inedita sfida contro il Barcellona, diamo uno sguardo ai precedenti del Napoli contro club spagnoli.

Prima assoluta tra Napoli e Barcellona nelle competizioni UEFA

Il Napoli non ha mai affrontato il Barcellona nelle competizioni UEFA.

Contro i catalani proverà a superare per la prima volta gli ottavi di finale della Champions League. I blaugrana, dal canto loro, hanno una striscia di qualificazioni invidiabile, nonché un buon bilancio in Italia. Le trasferte del Barcellona hanno portato ad un bottino di 7 vittorie esterne, con 11 pareggi e 7 sconfitte. Prima del successo contro l’Inter nella fase a gironi della stagione corrente, non vinceva da 8 trasferte (3 pareggi e 5 sconfitte).

L’ultimo successo, infatti, risaliva alla stagione 2011/12 contro il Milan.

Per quanto riguarda le partite del Napoli in casa contro club spagnoli, abbiamo un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte nelle competizioni UEFA. Considerando le sole sfide in Champions League, ci sono i doppi confronti contro Villarreal e Real Madrid. Nella stagione 2011/12 affrontò nella fase a girone il Villarreal, imponendosi con il risultato di 2-0 in entrambe le sfide.

In casa segnarono Marek Hamšík e Edinson Cavani. In trasferta ci furono i goal di Gökhan Inler e Marek Hamšík. Il Napoli si qualificò poi agli ottavi di finale, dove fu eliminato dal Chelsea.

Nella stagione 2016/17 affrontò agli ottavi di finale il Real Madrid, venendo sconfitto con il risultato di 3-1 in entrambe le sfide. In trasferta passò in vantaggio con Lorenzo Insigne, ma fu poi rimontato dalle reti di Karim Benzema, Toni Kroos e Casemiro. In casa fu Dries Mertens a portare avanti i padroni di casa, ma poi ci fu ancora una volta il ribaltamento con le segnature di Sergio Ramos, Dries Mertens (autorete) e Álvaro Morata.

Al Napoli brucia anche il confronto diretto perso ai preliminari di Champions League della stagione 2014/15, quando fu l’Athletic Bilbao ad estrometterlo dalla competizione. Dopo l’1-1 casalingo, fu battuto 3-1 in trasferta. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà contro il Barcellona, ricordiamo che per il return match al Camp Nou bisognerà attendere mercoledì 18 marzo 2020.