La Juventus è attesa dal difficile match di Champions League contro il Lione, ma alla vigilia della partita ha tenuto banco la conferenza stampa di presentazione del match. Presenti il difensore Leonardo Bonucci ed il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Mentre il centrale ha risposto in maniera piuttosto tradizionale alle domande poste dai giornalisti, ad attirare la scena è stato sicuramente il tecnico toscano. Uno degli argomenti trattati, oltre al calcio giocato, è stato ovviamente il problema Coronavirus, che sta creando non pochi problemi soprattutto in Italia.

Come è noto la nostra nazione è il terzo Paese più contagiato al mondo riguardo il virus prima menzionato. Non è mancata una domanda riguardante questa problematica da parte di un giornalista francese. Quest'ultimo ha chiesto a Sarri se fosse giusto che i sostenitori bianconeri andassero a vedere la partita Lione-Juventus al 'Groupama Stadium' nonostante l'emergenza del Coronavirus. Il tecnico toscano ha risposto in maniera stizzita aggiungendo che il virus non è un problema italiano ma europeo.

'Il Coronavirus è problema europeo solo che in Italia si fanno più tamponi'

Maurizio Sarri ha infatti dichiarato "il Coronavirus è un problema europeo solo che in Italia, a differenza degli altri Stati, si fanno più tamponi". Ha poi aggiunto che è normale avere numeri più alti rispetto ad esempio alla Francia in quanto nella nostra nazione sono stati fatti 3 mila tamponi mentre nella nazione transalpina 300.

Secondo il tecnico toscano se fossero incrementati i test del tampone anche in Francia, probabilmente il numero dei contagiati incrementerebbe rispetto a quello attuale. Ha infine aggiunto: "Essendo un problema europeo, ritengo che i nostri tifosi abbiano tutto il diritto di essere qui". Non sono mancati ovviamente i commenti di tanti utenti sui social, gran parte dei quali si sono schierati con il tecnico toscano.

Il commento sui social degli utenti alle parole di Sarri

Gran parte degli utenti social si sono schierati a favore delle parole di Maurizio Sarri.

A fare i complimenti al tecnico toscano è stato anche il noto giornalista Fabrizio Biasin, che su Twitter ha commentato "eccolo il Sarrismo" in riferimento al carattere dimostrato dal tecnico toscano nel dire la sua idea. Tanti utenti social hanno poi aggiunto in maniera ironica che ha difeso più Sarri la nostra nazione che gli attuali politici italiani. Non sono mancate anche le frecciatine, ad esempio un utente ha scritto “lo vedrei molto meglio come ministro degli Esteri che come allenatore..”.

Intanto la Juventus è attesa dall'andata degli ottavi di finale di Champions League ed il tecnico toscano dovrà dimostrarsi abile nel suo lavoro.