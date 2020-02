In casa Parma tiene banco la situazione Gervinho con l’attaccante che non si allena da giorni e per questo non è stato convocato per la sfida con il Cagliari. L'esterno ha cercato di forzare negli ultimi giorni del mercato di Serie A per lasciare l’Emilia e passare all’Al Saad, ma i tempi troppo stretti gli hanno impedito l’addio e così la patata bollente è rimasta nelle mani di D’Aversa e dei gialloblu. Il tecnico è stato durissimo nel post gara sabato e la società sembra aver già deciso: il giocatore sarà messo fuori rosa.

Il comportamento dell’ala è stata una grossa mancanza di rispetto per tutto l’ambiente e per gli stessi compagni e per questo sembra proprio che ricucire sia impossibile.

Gervinho ci ha provato ieri con un like sui social ad un post ufficiale della società in cui si elogiava lo spirito di Bruno Alves e compagni. Un tentativo che non cambia le carte in tavola e ad annunciarlo è la Gazzetta di Parma che scrive a chiare lettere che il giocatore non rientra più nei piani della società e che si cercherà una soluzione per farlo partire subito.

Parma: Gervinho è alla porta

Il Parma non si muoverà dalla sua decisione, l’acquisto di Caprari è stato finalizzato proprio all’uscita di Gervinho ed è possibile che il club passi anche alle vie legali. Al momento i dirigenti stanno cercando di capire se è possibile controbattere al pasticcio creato dall’Al Saad che non ha fatto arrivare i documenti in tempo per concludere l’affare. Sarebbe già pronto il ricorso alla Fifa che sarà centrato sul fatto che sia Gervinho che il club del Qatar hanno danneggiato la società gialloblu.

Se così sarà, i legali inizieranno a lavorare anche nelle sedi non prettamente sportive. Questi però sono problemi burocratici, a livello calcistico il caso è esploso fragoroso e va risolto sul campo.

L’ivoriano non farà più parte del Parma per questa stagione. Nel caso in cui trovasse l’accordo con l’Al Saad per la prossima estate potrà allenarsi, ma lontano dalla squadra e ovviamente senza la pretesa di scendere sul rettangolo verde la domenica.

Ma questa non è l’unica opzione, Faggiano starebbe infatti lavorando per un addio immediato che però dovrà arrivare nelle prossime ore.

Gervinho, futuro lontano da Parma: idea Russia

Il Direttore Sportivo del Parma ha ancora due occasioni da cogliere, il Calciomercato chiude infatti oggi sia in Russia che negli Emirati. Nel primo caso Gervinho resterebbe in un campionato importante in Europa, ma di sicuro non andrà a guadagnare i quattro milioni promessi dall’Al Saad. Negli Emirati i soldi non sarebbero un problema, anzi l’attaccante andrebbe ad aggiungersi ad una lunga lista di giocatori importanti, ma avanti con l’età, che già popolano il campionato di quel Paese.

Anche in questo Paese il mercato è ancora aperto fino a stasera.

Il problema vero è che nessuna squadra al momento si è fatta avanti per acquistare il 33enne e, se non lo farà entro stasera, l’addio diventerà impossibile. L’unica soluzione sarebbe una rescissione contrattuale che però appare via impraticabile visto che Gervinho in Emilia guadagna due milioni a stagione e trovare un punto di contatto senza 'guerre' appare assai improbabile. In poche parole, o il suo procuratore troverà una squadra entro stasera, oppure l’esterno d’attacco resterà a Parma da separato in caso. D’Aversa e la società hanno scelto così, l’attacco da ora in poi sarà formato da Kulusevski, Cornelius, Karamoh, sulla via del ritorno dopo l’infortunio, Caprari, Siligardi, Sprocati e il lungodegente Inglese.