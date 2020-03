L'Inter sarà sicuramente molto attiva nella prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, dovranno sistemare le vicende in sospeso con i giocatori in prestito, visti i tanti big ceduti la scorsa estate. Su tutti Mauro Icardi, Ivan Perisic e Joao Mario, che potrebbero portare nelle casse una cifra superiore ai cento milioni di euro. Una volta sistemate queste situazioni il club meneghino penserà a rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte. Il reparto che potrebbe subire maggiori modifiche è l'attacco, visto che l'unico sicuro di restare a Milano è Romelu Lukaku.

L'ultimo nome accostato al club meneghino sarebbe quello di Jesse Lingard.

L'Inter segue Lingard

L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto avanzato nella prossima sessione di calciomercato. Sebastiano Esposito potrebbe essere ceduto in prestito per farlo giocare con maggiore continuità e con minore pressione. Su Lautaro Martinez c'è il forte interesse del Barcellona mentre Alexis Sanchez dovrebbe tornare al Manchester United dopo un anno di prestito. E proprio nelle fila dei Red Devils ci sarebbe uno degli obiettivi dei nerazzurri per la prossima estate.

Si tratterebbe dell'attaccante inglese, Jesse Lingard, classe 1992, che in questa stagione sta trovando poco spazio. Il giocatore ha messo insieme venti presenze in Premier League, ma nella gran parte dei casi si è trattato di spezzoni di gara, non realizzando alcuna rete. Un gol, invece, lo ha realizzato nelle sette partite disputate in Europa League. Il club inglese sarebbe disposto a trattare la sua cessione non essendo più al centro del progetto e anche per una questione di cartellino.

Il contratto del giocatore, infatti, è in scadenza a giugno 2021 e per questo motivo il prossimo anno rischia di andare in scadenza a parametro zero.

La trattativa

Inter e Manchester United sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Jesse Lingard. L'attaccante inglese non è ritenuto incedibile e, avendo il contratto in scadenza a giugno 2021, la sua valutazione non è altissima, visto che si aggira tra i quindici e i venti milioni di euro.

I due club potrebbero pensare anche uno scambio. Ai Red Devils, infatti, piace un giocatore in particolare tra le fila nerazzurre. Si tratta del centrale uruguaiano Diego Godin, che non ha convinto al suo primo anno all'ombra del Duomo, penalizzato anche dal modo di giocare di Antonio Conte. Vista la diversa età dei due giocatori, i nerazzurri dovrebbero versare una differenza nelle casse del Manchester, risparmiando però su un ingaggio molto alto, intorno ai sei milioni di euro a stagione.