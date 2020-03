Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di rinforzare il reparto mediano nella prossima sessione estiva, considerato il fatto che è quello che mostra le maggiori lacune in questa stagione. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri, infatti, non ha ancora trovato la quadratura del cerchio, pur girando diversi uomini. I nuovi acquisti Rabiot e Ramsey non si sono ancora adattati al calcio italiano, mentre Pjanic, giocatore che secondo Sarri avrebbe dovuto essere il fulcro del gioco della Juventus, ha subito un evidente calo in questa seconda fase della stagione.

Matuidi ha offerto un rendimento piuttosto altalenante, mentre Khedira è stato letteralmente martoriato dagli infortuni. Una delle poche note positive del centrocampo bianconero in questa stagione è stata Rodrigo Bentancur. Ecco perché uno degli obiettivi principali della Juventus per la prossima sessione di calciomercato estivo è Sandro Tonali, talentuoso regista che milita nelle fila del Brescia. La Juventus lo segue da tantissimo tempo e spera di ingaggiarlo per la prossima stagione.

Mercato Juventus, possibile colpo Tonali in estate

Stando a quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus si sarebbe mossa in anticipo per il giocatore del Brescia ed al momento sarebbe in netto vantaggio sull'Inter, altra squadra che è fortemente interessata a questo talento del calcio italiano. In ogni caso, il presidente del club lombardo Cellino non ha alcuna intenzione di fare sconti per il giovane centrocampista, che viene valutato almeno cinquanta milioni di euro.

Il classe 2000 potrebbe rivelarsi l'uomo giusto per rinforzare la mediana bianconera, spesso troppo lenta e abulica in questa stagione. Tonali è stato autore di prestazioni di altissimo livello al suo primo anno di serie A e ha ancora enormi margini di miglioramento.

Juventus, occhi su Timo Werner del Lipsia per l'attacco

Il club bianconero, comunque, punta anche a rinforzare e soprattutto a ringiovanire il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Sempre stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe messo nel mirino Timo Werner, centravanti che milita nel Red Bull Lipsia. Il giocatore tedesco ha una clausola di sessanta milioni di euro. Quest'anno il ventiquattrenne ha segnato tantissimo in Bundesliga, cosa che non è certo sfuggita alle big europee. Anche l'Inter, inoltre, sarebbe fortemente interessata al cartellino dell'attaccante del Red Bull Lipsia. Non c'è dubbio che ci sarà da divertirsi anche nel prossimo mercato estivo.