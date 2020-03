In questo periodo di stop alle competizioni calcistiche, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, continuano comunque ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, avrebbe intenzione di ringiovanire il reparto offensivo nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Cristiano Ronaldo ha compiuto trentacinque anni, mentre Gonzalo Higuain a dicembre ne compirà trentatré. Potrebbe essere proprio l'attaccante argentino a lasciare la Juventus in estate.

L'ex giocatore del Napoli, dopo una prima parte di stagione decisamente brillante, ha abbassato notevolmente le sue prestazioni, perdendo il posto da titolare. Per il suo futuro si è spesso parlato di un possibile ritorno in Argentina, ma nelle ultime ore sono arrivate importanti notizie dalla Spagna. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico 'Don Balon', infatti, l'attaccante della Juventus sarebbe seguito con grandissima attenzione dal Valencia, club che vorrebbe acquistare un centravanti di caratura internazionale per la prossima stagione.

Potrebbe dunque avvenire uno scambio tra la Juventus ed il club spagnolo in estate.

Mercato Juventus, possibile scambio Higuain-Ferran Torres

Secondo 'Don Balon', la Juventus sarebbe disposta ad effettuare uno scambio con il Valencia, inserendo Higuain come contropartita tecnica per arrivare a Ferran Torres, stella del club andaluso. La Juventus segue da tantissimo tempo il talento spagnolo, che piacerebbe moltissimo al tecnico bianconero Maurizio Sarri per la sua versatilità.

Ferran Torres, infatti, può essere impiegato sia come trequartista che come esterno offensivo. Sul classe 2000 della nazionale spagnola, però, sarebbe molto forte anche l'interesse del Barcellona, disposto a mettere sul piatto una cifra molto alta per strapparlo al Valencia. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, per l'attacco si monitora Mauro Icardi

Per rinforzare il reparto offensivo, comunque, la Juventus sta monitorando anche Mauro Icardi, che da tempo sarebbe un 'pallino' del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici.

La permanenza a Parigi dell'ex centravanti dell'Inter è sempre meno probabile, dato che le sue prestazioni sono state alquanto altalenanti in questa stagione (nonostante un grandissimo inizio). Potrebbe dunque essere Icardi il sostituto di Higuain, nel caso in cui il Pipita dovesse lasciare Torino. Per rinforzare il centrocampo, invece, il principale obiettivo della Juventus è Paul Pogba del Manchester United.