E' il Calciomercato a tenere banco anche in casa Juventus, visto che la Serie A è attualmente ferma a causa dell'emergenza sanitaria. In attesa di capire se si potrà tornare a giocare in tempi brevi, tutte le squadre stanno già iniziando a pianificare il futuro. Anche i bianconeri, che del resto si sono già mossi in anticipo sul mercato prendendo Kulusevski (del Parma, ma di proprietà dell'Atalanta) per la prossima stagione. La squadra di Maurizio Sarri è già a caccia di rinforzi per il futuro e sono tanti i giocatori oggetto di rumors di mercato in queste ultime settimane.

Specie in mezzo al campo, dove dovrebbero arrivare dei volti nuovi.

Juventus, sarà rivoluzione in mediana?

Il reparto che probabilmente subirà maggiori cambiamenti nella Juventus la prossima stagione dovrebbe essere il centrocampo. Uno dei probabili partenti sarà Sami Khedira, ma non sarebbe il solo. I bianconeri infatti potrebbero anche decidere di cedere Miralem Pjanic. Il rendimento del giocatore bosniaco in questa stagione non è stato all'altezza delle aspettative. E così la società potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di cederlo, tanto più che i pretendenti non gli mancano.

Sulle sue tracce c'è il Psg.

E chi arriva? Il sogno primario è sempre quello del ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese è uno di quelli che può fare la differenza. Tuttavia il suo prezzo è alto, così come l'ingaggio, e il Manchester United non sembra intenzionato assolutamente a fare sconti. Un altro obiettivo sicuro per la linea mediana è Sandro Tonali, regista del Brescia. La Juventus vuole farne un perno per il futuro, del resto è giovanissimo, è già nel giro della nazionale e il talento non gli manca di certo.

Ingaggiarlo sarebbe un colpo importante, anche se c'è da battere la grande concorrenza dell'Inter. Altro nome che da settimane circola come rinforzo per il centrocampo della Juventus è quello di Aouar, stella francese del Lione.

Niente Juve, Van de Beek ad un passo dal Real Madrid

Nei giorni scorsi per il calciomercato della Juventus si era sussurrato anche il nome di Danny Van de Beek. Tuttavia il futuro del giocatore sembra essere lontano dall'Italia.

Il giocatore, come riporta anche il tabloid inglese The Sun, sembra essere ormai ad un passo dall'accordo con il Real Madrid, pronto a sborsare per lui una somma superiore ai 50 milioni di euro. Gli spagnoli vedono nel mediano olandese il successore naturale di Modric per il loro centrocampo e sono pronti a fare dunque un investimento importante pur di averlo. Bruciata la concorrenza del Manchester United, che pure era molto interessato al gioiellino dell'Ajax.