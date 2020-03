Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", infatti, il club bianconero sta già lavorando per la prossima sessione estiva col chiaro intendo di rinforzare il reparto offensivo. Gonzalo Higuain, infatti, sta per compiere trentatré anni e potrebbe essere ceduto. Lo stesso Cristiano Ronaldo ha trentacinque anni e un contratto fino al 2022. Per questo, il direttore sportivo Fabio Paratici sta cercando un attaccante di livello internazionale più giovane ma di pari talento.

Stando a quanto scrive sempre "Tuttosport", il primo obiettivo di Paratici per rinforzare l'attacco della Juventus sarebbe Mauro Icardi, vero e proprio pallino del direttore sportivo bianconero che lo ha seguito anche nelle scorse sessioni di calciomercato. Il Paris Saint Germain potrebbe decidere di riscattare l'attaccante argentino dall'Inter (il prezzo per il riscatto è fissato a settanta milioni di euro) e poi girarlo alla Juventus. Il club bianconero e quello francese avrebbero già parlato di Mauro Icardi nella scorsa sessione di calciomercato invernale, a margine dello scambio, poi sfumato, tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa.

Mercato Juventus, Dybala e Pjanic possibili contropartite per Icardi

Sempre stando a quanto riporta "Tuttosport", Juventus e Paris Saint Germain potrebbero decidere di mettere a punto un maxi-scambio nella prossima sessione di calciomercato estiva. Il club parigino, infatti, è fortemente interessato a due top player della Juventus, ovvero Paulo Dybala e Miralem Pjanic, giocatori molto graditi al direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo.

Icardi potrebbe rivelarsi il partner ideale di Cristiano Ronaldo nella prossima stagione, dato che ha caratteristiche molto simili a quelle di Karim Benzema del Real Madrid. La Juventus, in ogni caso, sta valutando anche altri profili per rinforzare il reparto offensivo. Maurizio Sarri sarebbe infatti fortemente interessato anche a Gabriel Jesus, talentuoso attaccante brasiliano che milita nelle fila del Manchester City.

La Juventus ha ottimi rapporti con il club britannico dopo l'operazione di mercato che ha coinvolto Cancelo e Danilo. Il club bianconero, inoltre, sta monitorando con grande attenzione anche Timo Werner, bomber tedesco del Lipsia, che ha una clausola rescissoria di sessanta milioni di euro valida fino ad aprile. Il centravanti teutonico, però, è da tempo nel mirino del Liverpool di Jurgen Klopp, che vorrebbe affiancarlo a Salah e Mané nella prossima stagione.