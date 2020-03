Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Gonzalo Higuain, attaccante argentino classe 1987. L'ex giocatore del Napoli potrebbe lasciare il club bianconero nella prossima stagione, dal momento che sarebbe seguito da alcuni top club europei, oltre che dal River Plate. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, comunque, la squadra maggiormente interessata al Pipita sarebbe l'Athletic Bilbao. Higuain ha iniziato molto bene la stagione in corso, sfoderando delle ottime prestazioni sia a livello realizzativo che di assist, ma nel 2020 non è ancora riuscito a trovare la via della rete, a parte un gol in Coppa Italia segnato contro l'Udinese.

Higuain ha messo a segno solo otto reti nelle varie competizioni, anche se alcune molto pesanti, soprattutto nei primi mesi della gestione di Maurizio Sarri. Nella fase iniziale della stagione Sarri lo faceva giocare titolare, ma ora la musica è cambiata. In questa seconda parte della stagione, infatti, il tecnico di Figline Valdarno gli sta preferendo Paulo Dybala, il quale si trova in una forma strepitosa. Il Pipita è dunque penalizzato, dal momento che Sarri sembra preferire puntare sul tridente formato da Cuadrado, Cristiano Ronaldo e Dybala.

Mercato Juventus, Higuain potrebbe essere ceduto all'Athletic Bilbao in estate

Le prossime settimane saranno decisive per valutare le sorti del giocatore argentino bianconero, che ha il contratto in scadenza nel 2021 con il club torinese. Questa volta l'addio di Gonzalo Higuain alla Juventus sembra davvero molto probabile. Il club bianconero, però, non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per lui, ma l'Athletic Bilbao potrebbe decidere di mettere sul piatto una bella cifra pur di portarlo in Spagna.

Come riporta il noto quotidiano spagnolo 'Marca'. Il club basco, infatti, sarebbe assai interessato alle prestazioni del Pipita, che vanta origini basche da parte della famiglia del padre. A bloccare l'eventuale operazione di mercato estiva, però, potrebbe essere lo stipendio di Higuain, che percepisce ben sette milioni e mezzo di euro a stagione alla Juventus. L'attaccante argentino, dunque, potrebbe vedersi costretto a ridursi il pesante ingaggio.

L'erede dell'ex Napoli potrebbe essere Mauro Icardi. L'attaccante del Paris Saint-Germain è da tempo nel mirino della Juventus, in quanto vero e proprio pallino del direttore sportivo Fabio Paratici. Il club parigino potrebbe decidere di non pagare i settanta milioni di euro fissati per il riscatto con l'Inter, dunque la Juve monitora la situazione.