Nelle ultime ore Cristiano Ronaldo ha vissuto attimi di ansia e di angoscia. Infatti, la mamma del campione della Juventus la signora Dolores Aveiro, ieri, è stata colpita da un ictus. La donna è stata immediatamente portata in ospedale dove è stata prontamente soccorsa. Adesso la signora Dolores è in terapia intensiva, ma fortunatamente le sue condizioni sembrano essere stabili e la famiglia giustamente ha chiesto il massimo rispetto della privacy. Intanto, Cristiano Ronaldo, nella giornata di martedì, è stato a Madeira proprio per far visita alla madre.

CR7 ha voluto sincerarsi in prima persona delle condizioni di salute della signora Dolores e dopo che è stato rassicurato sullo stato di salute della mamma ha deciso di rientrare a Torino. Questa mattina, il fenomeno di Madeira è sceso regolarmente in campo alla Continassa e si è allenato con i compagni della Juventus.

La Juventus prepara i prossimi impegni

Questa mattina, i giocatori della Juventus si sono presentati alla Continassa per allenarsi in vista dei prossimi impegni. Anche se, al momento, non si conosce ancora il nome del prossimo avversario dei bianconeri.

Infatti, mentre la Juventus si allena al JTC, a Roma sono state prese alcune importanti decisioni per il calcio italiano e si è stabilito come e quando riprenderà il campionato di Serie A. La situazione è in divenire e come ha detto giustamente Maurizio Sarri cambia di minuto in minuto. Anche per lo staff bianconero è molto complicato organizzare il lavoro della squadra. Infatti, una delle ipotesi è che nel prossimo fine settimana la Juventus giochi a porte chiuse contro l'Inter.

Questa, appunto, è l’opzione più concreta e la Serie A dovrebbe andare avanti regolarmente, ma senza la presenza del pubblico sugli spalti. Infatti, il ministro dello Sport Spadafora ha sottolineato che l'indirizzo è quello di riprendere a giocare, ma a porte chiuse. Resta da capire per quanto tempo si andrà avanti così, anche se la sensazione è che le squadre italiane giocheranno senza i propri tifosi per circa 30 giorni.

La Juventus giovedì si allenerà al mattino

Nel frattempo la Juventus continuerà ad allenarsi alla Continassa. Proseguono, intanto, gli allenamenti di mister con sedute che serviranno soprattutto ai giocatori che sono reduci da infortuni per ritrovare la forma migliore. Dunque, Giorgio Chiellini, Sami Khedira e Douglas Costa ne approfitteranno per lavorare e per essere al top il più presto possibile. Per loro l'obiettivo sembra essere il recupero per la gara di Champions del 17 marzo contro il Lione. In ogni caso, la Juventus, giovedì 5 marzo, si ritroverà alla Comtinassa per allenarsi e svolgerà una seduta mattutina.