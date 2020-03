Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Maurizio Sarri. L'allenatore ex Napoli è stato criticatissimo dopo la sconfitta subita contro il Lione all'andata degli ottavi di finale di Champions League, tanto che la gran parte dei tifosi bianconeri invoca il suo esonero e il ritorno di Massimiliano Allegri. Stando a quanto riporta il noto quotidiano "Tuttomercatoweb.com", non è escluso che Maurizio Sarri lasci la Juventus al termine della stagione.

Sarri proposto al Psg in caso di addio di Tuchel

Secondo la testata, infatti, il noto agente Fali Ramadani avrebbe proposto l'ex tecnico di Napoli e Chelsea al Paris Saint Germain. La dirigenza del club parigino non ha un buon rapporto con il tecnico Thomas Tuchel che, appunto, potrebbe essere esonerato nella prossima sessione di calciomercato estivo. Stando alle ultime notizie trapelate, infatti, i vertici del Paris Saint Germain avrebbero già deciso di esonerare il tecnico tedesco, a causa del fatto che il club parigino non sta esprimendo un buon gioco in questa stagione, nonostante si trovi saldamente al comando della classifica del campionato francese.

Lo sceicco Al-Khelaifi, numero uno del Paris Saint Germain, avrebbe espresso il desiderio di puntare su un big in panchina; la prima scelta sarebbe Pep Guardiola, ma, al momento, sarebbe molto difficile arrivare a quello che molti considerano il miglior tecnico al mondo. Nella lista di Al-Khelaifi, dunque, ci sarebbero due tecnici italiani: oltre a Maurizio Sarri, infatti, si starebbe sondando anche Massimiliano Allegri.

Mercato Juventus: Ramadani avrebbe proposto Sarri al Psg, ma Leonardo vorrebbe Allegri

Fali Ramadani avrebbe proposto Maurizio Sarri al Paris Saint Germain, ma il direttore sportivo del club parigino Leonardo, vorrebbe puntare su Massimiliano Allegri (il quale, peraltro, è ancora sotto contratto con la Juventus). Sempre stando a quanto riporta "Tuttomercatoweb.com", il Paris Saint Germain si sarebbe già mosso per anticipare i club concorrenti, tra i quali ci sarebbe anche il Milan.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus continua a monitorare la situazione di Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter potrebbe essere il sostituto di Gonzalo Higuain, sul quale continuano ad esserci numerose voci di mercato (nelle ultime ore si è parlato di un suo possibile ritorno al River Plate). Il Paris Saint Germain, stando alle ultime notizie trapelate, non avrebbe intenzione di pagare i 70 milioni di euro fissati per il riscatto di Mauro Icardi. Il bomber sudamericano, dunque, potrebbe finire alla Juventus in estate.