Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. In casa bianconera, infatti, tiene banco il tema della panchina. Maurizio Sarri non ha particolarmente convinto finora e per il suo futuro saranno decisive le prossime partire che affronterà la Juventus, contro l'Inter in campionato e contro il Lione, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Se il tecnico di Figline dovesse fallire, la dirigenza bianconera, con ogni probabilità, dovrebbe decidere per il suo esonero.

Nelle ultime ore stanno circolando con insistenza alcuni nomi per l'eventuale post-Sarri. Il nome che viene diffuso con più insistenza è quello di Zinedine Zidane. Il tecnico francese è entrato nella storia del calcio per avere vinto tre Champions League consecutive ed è da sempre legato all'ambiente bianconero, dopo avere vinto parecchio a Torino. Negli ultimi anni si è parlato spesso di un ritorno per quanto riguarda l'ex trequartista francese, che ha ridefinito i confini di questo ruolo. Stando a quanto scrive il noto quotidiano britannico 'Daily Mail', la Juventus lo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione, nel caso in cui Maurizio Sarri non dovesse portare risultati soddisfacenti.

Mercato Juventus, Zinedine Zidane possibile erede di Maurizio Sarri

Stando a quanto scrive il giornale inglese 'Daily Mail', la Juventus vorrebbe convincere Zinedine Zidane a raccogliere l'eredità di Maurizio Sarri e sarebbe disposta ad offrire al tecnico francese un ingaggio di ben otto milioni di euro all'anno. Il presidente del club bianconero Andrea Agnelli ha da sempre ottimi rapporti con Zinedine Zidane, ma anche con la dirigenza del Real Madrid (come dimostrano le ultime operazioni di mercato effettuate tra i due club).

Occorre sottolineare che il tecnico francese potrebbe essere esonerato da Florentino Perez al termine della stagione, soprattutto nel caso in cui le Merengues dovessero essere eliminate dalla Champions League (nella gara d'andata degli ottavi di finale contro il Manchester City il Real Madrid ha perso due a uno, dunque l'eliminazione al momento è molto probabile).

Zidane gradirebbe la Juve

Zidane, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, gradirebbe moltissimo un eventuale futuro alla Juventus, dovrebbe ritroverebbe Cristiano Ronaldo.

Il rapporto tra il campione portoghese e l'allenatore transalpino è stato sempre ottimo. Zidane è un allenatore di spessore internazionale, motivo per il quale potrebbe attrarre numerosi campioni, come per esempio il suo connazionale Paul Pogba, da tempo nel mirino della Juventus per rinforzare il centrocampo.