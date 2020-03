Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano uno dei giocatori sul quale ci sono state più voci in questi ultimi mesi, ovvero Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è stato pagato ben settantacinque milioni di euro dalla Juventus per strapparlo all'Ajax nell'ultima sessione di calciomercato estiva, ed ha avuto bisogno di tanto tempo per ambientarsi nel calcio italiano. De Ligt ha infatti faticato non poco nella prima parte di stagione ed è stato protagonista di alcune prestazioni decisamente sottotono, considerato anche l'investimento della Juventus per lui (l'olandese percepisce un ingaggio di dodici milioni di euro a stagione).

In ogni caso, de Ligt, nelle ultime uscite, ha mostrato tutto il suo valore, tanto che sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il club spagnolo sarebbe disposto a puntare sul difensore centrale olandese nella prossima stagione, considerando anche il fatto che Sergio Ramos ha ormai trentaquattro anni.

Mercato Juventus, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino de Ligt

Per il giocatore della Juventus e della nazionale olandese, il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire alcune contropartite tecniche alla Juventus.

Il club spagnolo valuterebbe de Ligt circa cento milioni di euro e vorrebbe girare al club bianconero Jovic, valutato quaranta milioni di ero, e Militao, che ne vale trenta. Il Real Madrid, poi, aggiungerebbe un conguaglio di trenta milioni di euro al club bianconero. La Juventus, però, valuterebbe il difensore olandese incedibile e non sarebbe interessata ad i due profili che vorrebbe proporre il Real Madrid.

Militao, infatti, non è titolare, mentre Jovic, per il quale il Real Madrid ha versato ben sessanta milioni di euro all'Eintracht Francoforte nella scorsa sessione di calciomercato estivo, è falcidiato dai problemi fisici. L'anno scorso, l'attaccante di origini balcaniche è stato protagonista di alcune prestazioni di altissimo livello in Germania (segnando più di venti reti in stagione), ma la Juventus non sembra volere puntare su di lui per il futuro.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, il club bianconero sta monitorando con grande attenzione N'Golo Kanté, forte centrocampista classe 1991 che milita nelle fila del Chelsea e che fa parte della nazionale francese. Su di lui ci sarebbe anche il Real Madrid, ma un'eventuale trattativa pare molto complessa. Il giocatore, infatti, vorrebbe restare al Chelsea.