In questo periodo di stop forzato delle competizioni sportive, a causa dell'emergenza Coronavirus, la Juventus sembra molto attiva sul mercato. Il club bianconero sta lavorando per il futuro; l'obiettivo è infatti quello di ringiovanire la squadra. Il direttore sportivo Fabio Paratici sta seguendo numerosi profili per raggiungere questo scopo. Per quanto riguarda la porta, in particolare, l'obiettivo principale sarebbe Gianluigi Donnarumma. La Juventus ha già seguito il giovane portiere, dal momento che la dirigenza bianconera lo ritiene il vero erede di Gianluigi Buffon (che non ha ancora smesso con il calcio giocato).

Il contratto di Donnarumma con il Milan scadrà nel 2021 ed il giocatore non sarebbe affatto sicuro di restare in rossonero.

Mercato Juventus, Gianluigi Donnarumma potrebbe arrivare a zero

Stando alle ultime notizie trapelate, la Juventus potrebbe muoversi per acquistare il classe 1999 titolare della Nazionale, nel caso in cui si presentasse l'occasione di acquistarlo a parametro zero o comunque ad un prezzo abbastanza ridotto. Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti e valuta il portiere cresciuto nelle giovanili rossonere almeno cinquanta milioni di euro.

Gianluigi Donnarumma, inoltre, è seguito da alcuni top club del calcio europeo, come Paris Saint Germain, Manchester United, Real Madrid e Barcellona, tutte società disposte a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. La Juventus, comunque, potrebbe sfruttare la carta Mino Raiola; il club bianconero, infatti, ha da sempre ottimi rapporti con il procuratore del giovane portiere rossonero.

Potrebbe essere proprio il potente agente a convincere Donnarumma a vestire la maglia bianconera. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore.

Per l'attacco la Juventus sta monitorando Timo Werner

La Juventus si sta muovendo anche per rinforzare il reparto offensivo. Uno dei principali obiettivi, in questo senso, sarebbe Timo Werner, forte attaccante che milita nelle fila del Lipsia.

Il club bianconero lo considererebbe l'erede di Gonzalo Higuain, ma su di lui ci sono anche altri club, come Barcellona, Inter, Liverpool e Manchester United. Secondo il noto quotidiano torinese "Tuttosport", Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato alla dirigenza bianconera l'acquisto del talentuoso attaccante tedesco, autore di un'ottima stagione nelle fila del Lipsia (club che è riuscito ad eliminare il Tottenham in Champions League, arrivando ai quarti di finale della competizione). Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.