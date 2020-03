La Juventus è molto attiva sul Calciomercato in questo periodo di stop a tutte le competizioni causato dall'emergenza Coronavirus. La dirigenza bianconera potrebbe in particolare pianificare un massiccio intervento da concretizzare nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Molto probabile è la cessione di Daniele Rugani, sul quale sarebbe molto forte l'interesse da parte della Fiorentina di Rocco Comisso. Demiral tornerà da un grave infortunio, come Giorgio Chiellini. Vista anche l'età di quest'ultimo (ormai trentaseienne) e di Leonardo Bonucci (trentatreenne), la Juventus dovrà per forza ringiovanire il reparto, una direzione già presa con l'acquisto di de Ligt nella scorsa sessione di calciomercato estivo.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate il club bianconero avrebbe per questo messo nel mirino David Alaba, uno dei migliori giocatori in circolazione nel suo ruolo. Il jolly di nazionalità austriaca sarebbe perfetto per il gioco di Maurizio Sarri, che predilige una linea difensiva molto alta.

Mercato Juventus, obiettivo David Alaba per la prossima stagione

Il fortissimo terzino austriaco non ha ancora rinnovato il contratto con il Bayern Monaco (che scadrà a giugno del 2021), dunque non è esclusa una sua partenza dalla squadra tedesca dove milita da ben nove anni.

Il club bavarese, comunque, valuta il giocatore almeno sessanta milioni di euro, ma la cifra potrebbe abbassarsi considerati gli ottimi rapporti con il club bianconero. Stando a quanto riporta la stampa tedesca (in particolare, il noto quotidiano Bild, che segue con grande attenzione le ultime news sul calciomercato del Bayern Monaco), il terzino di nazionalità austriaca sarebbe seguito anche da alcuni top club europei, come Barcellona e Real Madrid (disposti a mettere sul piatto importati cifre per strapparlo alla società tedesca).

Juventus, possibile la partenza di Gonzalo Higuain in estate

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita, invece, uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus in estate è Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è legato al club bianconero per altri quindici mesi e percepisce un importante stipendio (sette milioni e mezzo a stagione). L'attaccante sudamericano potrebbe tornare in Argentina.

Un altro giocatore della Juventus in bilico è Federico Bernardeschi, titolare di un contratto con il club bianconero fino al 2022 non ancora rinnovato. Su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Milan, che ha già provato ad acquistarlo nella scorsa sessione di calciomercato invernale. Si era parlato di un possibile scambio con Paquetà, ma la trattativa non è poi andata in porto.