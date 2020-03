Questa estate la Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato. Tutto però potrebbe passare da alcune cessioni pesanti, utili non solo per rimpinguare la casse bianconere ma anche per alleggerire la rosa bianconera. Il monte ingaggi della Juventus è infatti uno dei più elevati a livello europeo, possibile quindi che possa essere definita qualche partenza eccellente.

Oltre ai nomi di Rugani e Khedira, nelle ultime ore alcune indiscrezioni di mercato parlano di un possibile addio di Gonzalo Higuain.

L'argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e a dicembre compirà 33 anni. Il problema di fondo sono i 7,5 milioni di euro a stagione che percepisce. Se fosse confermata la sua cessione la Juventus potrebbe investire su una punta giovane. Resta viva la pista che porta a Mauro Icardi ma l'unico modo per concretizzarla è che il Paris Saint Germain lo riscatti dall'Inter e che successivamente tratti la cessione con la Juventus. In ogni caso non sarà semplice trattare con il direttore generale della società francese Leonardo.

Più economica ma non meno qualitativa la scelta di investire sulla punta tedesca del Lipsia Timo Werner.

Juventus, possibile offerta per Werner del Lipsia

Secondo tuttojuve.com, Timo Werner resta una possibilità concreta per la Juventus. Più giovane di Icardi di tre anni (è un classe 1996) rappresenterebbe un investimento per il presente ma anche per il futuro. L'arrivo del tedesco però dipenderebbe dall'eventuale cessione di Gonzalo Higuain.

Timo Werner ha confermato la volontà di voler lasciare il Lipsia a fine stagione e costa circa 60 milioni di euro. Di conseguenza è anche più economico di Icardi, che ha un prezzo di circa 75 milioni di euro.

Juventus anche su Haaland

Sul tedesco però non manca la concorrenza: ci sarebbero infatti anche Barcellona, Real Madrid ed Inter sulla punta della Lipsia. In appoggio a tuttojuve.com arriva anche Tuttosport, che però aggiunge nella lista mercato di Fabio Paratici anche il nome della punta del Borussia Dortmund Haaland.

Quest'ultimo, vicino alla Juventus, ha deciso di crescer gradualmente passando dal Salisburgo al Borussia Dortmund. Il prossimo step dovrebbe essere un top club europeo con la Juventus che resta una concreta possibilità. Probabile però che possa arrivare almeno un'altra punta di basso profilo che sia da alternativa ai titolari.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, oltre al settore avanzato, la Juventus potrebbe investire anche sulla mediana. Fra i nomi accostati alla società bianconera troviamo quello del centrocampista del Manchester United Paul Pogba, del nazionale italiano Sandro Tonali e del mediano francese del Lione Houssem Aouar.