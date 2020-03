La positività al virus del difensore toscano Daniele Rugani ha evidentemente spaventato tutto il mondo Juventus ed in generale tutto il calcio italiano. Tutte le persone che ruotano attorno al centro di allenamento della Juventus 'La Continassa' sono ufficialmente in quarantena per evitare il rischio contagio. Anche Cristiano Ronaldo ha deciso di rispettare ovviamente la quarantena, portando la sua famiglia nella sua isola natale, Madeira. Il giocatore, appena dopo il match fra Juventus ed Inter, è volato in Portogallo per andare a trovare la sua mamma.

Quest'ultima aveva subito ad inizio settimana scorsa un intervento d'urgenza dopo un ictus cerebrale. Proprio la quarantena imposta dalla Juventus appena saputo della positività di Rugani ha portato Cristiano Ronaldo a rimanere a Madeira. Come scrive il noto sito Tuttosport, il portoghese nella giornata del 12 marzo avrebbe invitato la UEFA ad adottare misure drastiche anche per le coppe europee. Un invito che sarebbe stato raccolto dal presidente Ceferin, che ha ufficializzato il 13 marzo lo stop di Champions League ed Europa League.

CR7 resta a Madeira e vuole che Champions si fermi, UEFA conferma lo stop

Come scrive il noto giornale sportivo torinese Tuttosport la punta bianconera avrebbe suggerito alla UEFA di fermare anche le competizioni internazionali. E proprio il 13 marzo è arrivata l'ufficialità attraverso un comunicato ufficiale da parte del sito della UEFA: "Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del virus in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate.

Anche i sorteggi dei quarti di finale sono stati rinviati".

Il 17 marzo la Uefa deciderà evoluzione delle coppe europee ed eventuale disputa Europei 2020

Dopo aver fermato il ritorno degli ottavi di Champions League previsti settimana prossima (Manchester City-Real Madrid e Juventus-Lione) e di Europa League in cui erano coinvolte le squadra italiane (Inter-Getafe e Siviglia-Roma), sono state quindi rinviate anche Barcellona-Napoli e Bayern Monaco-Chelsea.

Una decisione arrivata dopo una conference call con i rappresentanti delle 55 federazioni e delle leghe nazionali. La prossima riunione è prevista per martedì 17 marzo per valutare ulteriori provvedimenti. Rinviato anche il sorteggio dei quarti di finale di Champions League e di Europa League che era previsto per venerdì 20 marzo. L'occasione di martedì 17 marzo servirà non solo per decidere l'evoluzione delle coppe europee ma anche se si disputerà l'Europeo 2020, come noto previsto in estate.