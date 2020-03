In estate la Juventus potrebbe decidere di alleggerire la rosa bianconera prima di investire sul mercato. Come scrive ilbianconero.com sarebbero infatti in programma almeno due partenze durante il Calciomercato estivo. Parliamo nello specifico del difensore toscano Daniele Rugani e del centrocampista tedesco Sami Khedira. Secondo il noto sito sportivo i due giocatori non rientrerebbero più nei piani tecnici di Maurizio Sarri e potrebbero essere utilizzati per rimpinguare le casse bianconere. Il difensore toscano in questi giorni è finito nel ciclone mediatico a causa della positività al virus che sta attanagliando l'Italia intera.

In ogni caso, non dovrebbero cambiare i progetti tecnici della Juventus ed il difensore potrebbe lasciare Torino in estate. Su di lui non manca l'interesse dall'estero. Lo scorso calciomercato estivo è stato infatti vicino al trasferimento in Premier League (piaceva infatti all'Everton e all'Arsenal) ma anche allo Zenit San Pietroburgo.

Juventus, due le possibili cessioni in estate: quelle di Rugani e di Khedira

Il trasferimento in Russia sarebbe saltato la scorsa estate per l'infortunio subito dal capitano della Juventus Giorgio Chiellini, che ha tenuto lontano dai campi quest'ultimo fino a metà febbraio.

Non è escluso quindi che possa riaprirsi la possibilità russa per il difensore toscano, che è valutato dalla Juventus circa 30 milioni di euro. Diversa invece la valutazione del centrocampista tedesco Sami Khedira. Condizionato nella sua carriera da numerosi infortuni, in questa stagione si è fermato a dicembre tornando disponibile ad inizio marzo dopo un intervento al ginocchio e la successiva riabilitazione.

Sarri spesso lo ha elogiato sottolineando come nel centrocampo bianconero nessuno abbia le caratteristiche di inserimento del mediano tedesco. Resta però in dubbio la sua conferma per la prossima stagione, prima di tutto perché ad aprile compirà 33 anni e poi perché è stato fin troppo bersagliato dagli infortuni. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e potrebbe essere ceduto per una somma vicina ai 5 milioni di euro.

Già la scorsa stagione si era parlato di una sua possibile cessione, dell'interesse di alcune società della Major League Soccer o di un eventuale ritorno in Germania.

Il mercato della Juventus

Rugani e Khedira potrebbe non essere i soli a lasciare la Juventus in estate. Nelle ultime ore si è parlato anche della possibile partenza di Gonzalo Higuain. La punta argentina, in scadenza di contratto a giugno 2021, potrebbe essere ceduto in quanto per la Juventus sarebbe l'ultima occasione di monetizzare da una sua partenza. Inoltre il numero 21 pesa molto sul monte ingaggi in quanto guadagna 7,5 milioni di euro.

Si è parlato in particolar modo di un possibile approdo dell'argentino in Liga Spagnola, all'Atletico Bilbao.