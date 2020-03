La decisione era nell'aria da tempo, adesso è arrivata l'ufficialità: l'UEFA ha infatti rinviato gli Ottavi di Finale della Champions League 2020 e tutte le gare di Europa League in programma per la prossima settimana. A renderlo noto lo stesso organismo internazionale tramite una nota ufficiale diffusa in mattinata. Già nella giornata di ieri, invece, era stata ufficializzata una riunione in programma per il 17 marzo prossimo organizzata dalla stessa UEFA con i vertici del calcio mondiale per discutere della sorte degli Europei 2020 che con tutta probabilità verranno rinviata al 2021.

Rinviata anche Bayern Monaco-Chelsea per coronavirus

La positività di Daniele Rugani al coronavirus ha scoperchiato un vaso di Pandora: il mondo del calcio si è scoperto infatti non immune alla contingenza che sta sconvolgendo il mondo, un'emergenza questa ormai planetaria data anche la certificazione dell'OMS che l'ha definita una vera e propria pandemia. La positività di Rugani con conseguente messa in quarantena della Juventus aveva già da se eliminato ogni chance che si giocasse Juventus-Lione: a cascata la messa in quarantena del Real Madrid causata dalla positività di un giocatore della squadra di basket della capitale spagnola aveva di per se causato il rinvio ufficioso della gara di ottavi di finale con il Manchester City, ma poco fa la UEFA ha deciso di rinviare ufficialmente tutte le gare.

Bayern Monaco-Chelsea era invece regolarmente prevista a porte chiuse, almeno fino allo stop sancito oggi. Il Coronavirus del resto ha fatto il suo ingresso anche nella Premier League, con la notizia delle positività del manager dell'Arsenal Mikel Arteta e di tre giocatori del Leicester.

Europei 2020, nella riunione del 17 marzo la decisione

Riscontrata l'impossibilità di far giocare gli ottavi di finale di Champions League 2020, l'UEFA ha stoppato ogni gara e convocato un'assemblea generale per il prossimo 17 marzo.

Quali sono gli scenari adesso? Un'ipotesi tutt'altra che accreditata parla della possibilità di spostare gli Europei 2020 a luglio ma con ogni probabilità, almeno queste sono le ultime indiscrezioni, la manifestazione verrà rinviata. Molto difficile svolgere il torneo continentale, specie con la formula prevista per il 2020, quella di una competizione cioè itinerante che andasse in scena in più nazioni.

Rinviare l'Europeo consentirebbe tra l'altro a tutte le nazioni del Vecchio Continente di completare i propri campionati sfruttando la finestra estiva anche se, al riguardo, la data utile per l'Italia è il 23 marzo, quando il consiglio di Lega regalerà le prime ipotesi. Questa la nota con cui l'UEFA ha sentenziato il rinvio degli Ottavi di Finale di Champions 2020 ed Europa League per via del coronavirus:

'Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi tutte le partite delle competizioni Uefa per club in programma la prossima settimana vengono posticipate'.

'L'UEFA', prosegue la nota, 'ha invitato oggi rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell’European Club Association e delle European Leagues e un rappresentante della FIFPro, per partecipare alle riunioni in videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo. Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso UEFA EURO 2020. Ulteriori comunicazioni saranno effettuate a seguito di tali incontri'.