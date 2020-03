Ad inizio settimana si sono disputate gli ottavi di ritorno di alcune partite di Champions League. Una delle più seguite in Italia è stata sicuramente Valencia-Atalanta, giocata a porte chiuse per l'emergenza virus allo stadio 'Mestalla' nella città spagnola. Mattatore del match è stato il centrocampista offensivo dell'Atalanta Josip Ilicic, che ha realizzato tutte le reti dell'Atalanta. La partita è finita 4 a 3 per la società bergamasca, una vittoria che segue quella dell'andata e che sancisce il passaggio ai quarti di finale di Champions League della squadra di Gasperini.

La prestazione dello sloveno è stata super, avendo realizzato quattro gol.

Fra coloro che hanno celebrato il talento dello sloveno troviamo il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi. Su Twitter quest'ultimo ha voluto postare un messaggio pubblicato qualche tempo fa riferito proprio al centrocampista offensivo dell'Atalanta Josip Ilicic. Nel messaggio Pistocchi aveva scritto che secondo lui lo sloveno è stato il miglior straniero nel 2019 nel campionato italiano.

'Miglior giocatore straniero del 2019 è stato Ilicic'

Maurizio Pistocchi su Twitter ha voluto ritwittare un post pubblicato qualche tempo fa con scritto "Miglior giocatore straniero del 2019 è stato Ilicic". Ha poi aggiunto nel post la solita provocazione "È per me una grande soddisfazione vedere le prestazioni di Josip Ilicic: adesso hanno convinto tutti. Anche quelli che ancora due mesi fa non avevano capito niente".

Ovviamente non sono mancati alcuni commenti di utenti al tweet di Pistocchi, alcuni a sostegno del pensiero del giornalista altri invece ironici.

È per me una grande soddisfazione vedere le prestazioni di Josip Ilicic: adesso hanno convinto tutti. Anche quelli che ancora due mesi fa non avevano capito niente 🤷‍♂️ pic.twitter.com/TSJIyPY3l9 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 11, 2020

La reazione degli utenti al tweet di Maurizio Pistocchi

Alcuni utenti hanno voluto sottolineare a Pistocchi che in passato aveva criticato spesso il gioco di Gasperini.

Il giornalista aveva infatti definito il modo di promuovere calcio del tecnico dell'Atalanta "troppo fisico" ed invece si sta rivelando efficace anche in Champions League. Un altro utente invece ha scritto "a forza di nominare giocatori ogni tanto pure mio nonno becca quello con l'annata buona, cmq... parlaci ancora di Piatek". Evidente quindi il riferimento di quest'ultimo utente in merito ad alcuni errori di valutazione su alcuni giocatori fatti in passato del giornalista. Ad esempio quello sull'ex punta del Milan Piatek, che non è riuscito ad imporsi in questa stagione con la squadra milanese ed è stato ceduto a gennaio.

Di certo la prestazione di Ilicic è l'ennesima conferma di come lo sloveno abbia raggiunto la definitiva maturità calcistica sotto la guida tecnica di Giampiero Gasperini. In attesa di conoscere il futuro della Champions League a causa dell'emergenza virus, l'Atalanta si coccola il talento del centrocampista offensivo sloveno.