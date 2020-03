Il Calciomercato rimane uno dei principali argomenti trattati dai media sportivi. Nonostante l'emergenza coronavirus, rimbalzano infatti in questi giorni diverse indiscrezioni di mercato in merito alla presunte trattative che potrebbero svilupparsi in estate. Il giornalista Fabrizio Romano, tramite il sito sportivo calciomercato.com, è tornato così sul mancato arrivo di Vidal in Italia. Com'è noto il cileno è stato vicinissimo al trasferimento all'Inter, ma a bloccare il suo approdo in Italia è stato il cambio di allenatore al Barcellona: esonerato Valverde, il nuovo tecnico Quique Setien ha infatti voluto la permanenza del cileno.

Quest'ultimo di fatti, con la precedente gestione tecnica, non era considerato titolare, cosa avvenuta e che sta avvenendo invece con l'ex tecnico del Betis.

Il retroscena di mercato lanciato da Fabrizio Romano ha però del clamoroso. Secondo il noto esperto di mercato, Vidal avrebbe infatti apprezzato anche la destinazione Juventus. Si era parlato di un possibile interesse della società bianconera per il cileno infatti a fine dicembre ma alla fine la Juventus avrebbe invece deciso di concentrare tutti i suoi sforzi su Kulusevski, acquistato poi per 40 milioni dall'Atalanta e che arriverà a Torino dalla prossima stagione.

Juventus, retroscena Vidal: a gennaio avrebbe dato ok a trasferimento

La Juventus avrebbe potuto investire su Vidal. Ne è convinto Fabrizio Romano, esperto di calciomercato. La società però ha deciso di sposare la linea avviata già la scorsa estate ovvero acquistare giovani talenti già pronti per la prima squadra (come ricordato è stato ufficializzato a gennaio Kulusevski). Ecco perché la possibilità bianconera è finita sul nascere.

Vidal successivamente sarebbe potuto passare all'Inter ma la cosa non si sarebbe concretizzata per il no di Quique Setien alla cessione del cileno. Non è escluso che la pista Vidal per l'Inter in estate possa comunque riaprirsi. Si parla infatti di un possibile inserimento del cileno nella trattativa che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona.

Il mercato della Juventus

In estate la società bianconera potrebbe continuare sulla falsariga del mercato effettuato la scorsa estate e a gennaio.

A centrocampo ad esempio la Juventus starebbe lavorando su due rinforzi importanti. Parliamo di Paul Pogba e di Sandro Tonali. Il centrocampista del Manchester United potrebbe lasciare l'Inghilterra con i bianconeri che potrebbero rappresentare una delle possibili destinazioni per il nazionale francese. Riguardo a Sandro Tonali invece, la Juventus sarebbe pronta ad inserire delle contropartite tecniche (su tutti Idrissa Tourè e Nicolussi Caviglia) per diminuire l'offerta cash da pagare al Brescia. La valutazione di mercato del mediano della nazionale italiana è di circa 50 milioni di euro.