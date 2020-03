La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei giovani. La strategia impostata già dallo scorso Calciomercato estivo conferma come la volontà della società bianconera sia quella di ringiovanire la rosa portando qualità e freschezza. Gli arrivi la scorsa estate di de Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini (quest'ultimi in prestito, arriveranno nell'estate 2020) e l'acquisto per la prossima stagione di Dejan Kulusevski ne sono la dimostrazione. In estate potrebbero arrivare altri rinforzi giovani, per la difesa si parla di Hernandez e Hakimi, a centrocampo piace Tonali del Brescia.

Per il settore avanzato invece la Juventus starebbe trattando l'acquisto della punta del Santos Kaio Jorge. Il classe 2002 è uno dei giocatori sudamericani più apprezzati a livello europeo. Proprio il presidente del Santos a calciomercato.com ha confermato l'interesse della società bianconera. Ha infatti dichiarato "quando la Juventus ha chiesto informazioni ho risposto che la clausola è 75 milioni di euro, ma che siamo disposti a trattare".

Santos disposto a trattare partendo da una base di 30 milioni

Conferme importanti da parte del massimo dirigente del Santos che parla di una Juventus interessata al giocatore. Ha poi dichiarato di essere disposto a trattare partendo da una base di 30 milioni di euro per Kaio Jorge, ma la Juventus non sarebbe l'unica società europea interessata alla punta brasiliana. Ci sarebbero infatti due società italiane ed una francese pronte ad investire su un giocatore considerato l'erede naturale di Neymar.

Insieme a Reinier e Rodrygo del Real Madrid è infatti considerato il principale talento offensivo del calcio brasiliano. Kaio Jorge è una punta moderna, non è molto alto ma ha uno stacco notevole frutto di un'esplosività muscolare non indifferente. Il giovane talento del club paulista è stato la stella del Mondiale Under 17 giocato a novembre e vinto dal Brasile, nel corso della kermesse iridata giovanile ha realizzato 5 gol in 7 partite.

Le sue doti tecniche palla al piede e l'incredibile velocità lo rendono imprevedibile per le difese avversarie. La Juventus lavora sul giovane brasiliano ma punta a rafforzare ulteriormente il settore avanzato.

Gli obiettivi per l'attacco bianconero

Kaio Jorge rappresenta uno dei possibili acquisti per la prossima stagione. Potrebbe infatti essere la punta che andrà a completare il settore avanzato attualmente formato da Cristiano Ronaldo, Dybala ed Higuain. Proprio quest'ultimo non è escluso possa lasciare Torino a fine stagione avendo il contratto in scadenza a giugno 2021. Qualora fosse confermata la sua partenza, il giocatore potrebbe essere sostituito da un altro giocatore.

L'eventuale arrivo di un'altra punta al posto di Higuain non escluderebbe l'acquisto di Kaio Jorge. Come sostituto del 21 bianconero in lizza ci sarebbero Mauro Icardi, Timo Werner, Erling Haaland, Harry Kane e Gabriel Jesus.