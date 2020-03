Juventus-Inter è stata definita dalla maggior parte degli addetti ai lavori una delle partite più belle della stagione. Nonostante le porte chiuse e l'emergenza in corso in Italia, i giocatori hanno dato il loro meglio garantendo un bellissimo spettacolo. La vittoria della Juventus ha confermato come sia ancora evidente il divario tecnico fra la squadra di Sarri e quello di Conte. Lo stesso tecnico pugliese ha riconosciuto la superiorità bianconera nel post partita. La partita ha confermato come la Juventus attuale non possa prescindere dalla qualità tecnica di Paulo Dybala.

L'argentino in questa stagione si sta dimostrando decisivo in tutte le competizioni, nazionali ed europee. Merito anche del tecnico Maurizio Sarri, che valorizza alla grande i giocatori offensivi. Come è noto, il 10 bianconero ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Secondo Tuttosport la Juventus ed il fratello-agente del giocatore sarebbe già al lavoro per il rinnovo del contratto del nazionale argentino. Quest'ultimo avrebbe avanzato una richiesta importante, che la Juventus sta valutando.

Juventus, Dybala avrebbe avanzato una richiesta: 10 milioni a stagione

La prestazione contro l'Inter non è passata inosservata e la dirigenza bianconera potrebbe presto blindarlo con un ricco e lungo contratto. Paulo Dybala in questa stagione si sta dimostrando il giocatore più decisivo della Juventus insieme a Cristiano Ronaldo. Contro l'Inter è entrato dalla panchina a mezzora dalla fine ed ha chiuso la contesa grazie ad un bellissimo gol dopo un'azione personale.

Secondo Tuttosport Juventus e fratello-agente del giocatore starebbero trattando il rinnovo di contratto fino a giugno 2025. Il 10 bianconero chiederebbe almeno 10 milioni di euro a stagione mentre la Juventus vorrebbe partire da una somma inferiore, magari con l'inserimento di qualche bonus. Probabile possa raggiungersi quanto prima l'intesa contrattuale fra le parti, anche se la Juventus. come scrive Tuttosport, chiede continuità al giocatore.

La Juventus è pronta a blindare Paulo Dybala

In ogni caso la Juventus non vuole rischiare di farselo scappare ed il rinnovo di contratto servirà a consolidare il legame fra l'argentino e la società bianconera. Come è noto, il giocatore era stato vicino al trasferimento al Tottenham in estate ma la volontà del giocatore di dimostrare il suo valore alla Juventus è stata decisiva. E l'argentino non ha deluso le aspettative, anche se la Juventus si aspetta continuità. Dybala rappresenta un patrimonio sportivo e commerciale per la società bianconera in quanto dopo Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori più seguiti sui social network.