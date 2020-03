Il Calciomercato della Juventus si muove a sinistra e non è certo una novità. Il solo Alex Sandro non basta a Maurizio Sarri che potrebbe chiedere alla società uno sforzo per Emerson Palmieri, pupillo del tecnico che già lo ha allenato al Chelsea. Il terzino sinistro a soli 25 anni può essere una strada percorribile visto che a Londra è stato accantonato da Franck Lampard che gli preferisce non solo Marcos Alonso ma anche Azpilicueta. Il ritorno in Italia, dopo soli due anni dalla sua partenza verso la Premier League, per il calciatore sarebbe una buona soluzione anche per provare a rientrare nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.

Insomma l’affare al momento sembra possibile anche se non è da escludere che altri club si facciano avanti. Il suo agente nelle scorse settimane non aveva nascosto l’interessamento della Juventus, rendendo pubblico, però, anche l'interessamento dell'Inter. D’altronde già a gennaio i rumors si erano rincorsi e sembrava che alcuni club potessero sferrare l’offensiva per portare via da Londra il giocatore, nessuno è però riuscito a trovare l’accordo con il Chelsea, ma in estate l’addio potrebbe diventare realtà.

Calciomercato Juventus: 25 milioni per Emerson Palmieri

Gli uomini del calciomercato della Juventus secondo il 'Daily Express', popolare quotidiano inglese, avrebbero già iniziato a pensare una strategia per acquistare Emerson Palmieri. Fabio Paratici sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro, di sicuro una buona offerta contando anche che il Chelsea due anni fa lo aveva pagato quasi 20.

Alla cifra per il cartellino, la Vecchia Signora dovrebbe poi aggiungere quella per l’ingaggio con l’italo-brasiliano che al momento a Londra guadagna qualcosa più di 4 milioni all’anno.

Le valutazioni sono in corso ma a livello tecnico non ci sarebbero dubbi. Sarri lo considera l’uomo giusto per essere alternativa di valore di Alex Sandro e lo stesso calciatore potrebbe avvallare il trasferimento visto che non gioca da due mesi ed è quasi uscito dalle rotazioni di Lampard.

L’eventuale acquisto di Emerson Palmieri cambierebbe le sorti di Luca Pellegrini, in prestito al Cagliari dove sta facendo una buona stagione. Ovvio che l’arrivo di un nuovo laterale chiuderebbe gli spazi all’ex Roma che però è molto giovane e potrebbe essere nuovamente girato in prestito per continuare il proprio processo di crescita.

Emerson Palmieri, la chiave può essere Alex Telles

Uno dei colpi estivi del calciomercato della Juventus potrebbe davvero essere Emerson Palmieri e a tal proposito ci sarebbe un indizio pesante che gioca tutto a favore del trasferimento lontano da Londra del giocatore.

Lampard sarebbe, infatti, a caccia di un nuovo terzino sinistro. Tra i nomi che sono stati accostati ai blues, oltre ad alcuni inglesi, c’è anche Alex Telles che il Porto potrebbe cedere in estate visto che non riesce a trovare l’accordo per il prolungamento del contratto. L’esterno sinistro sembrava essere entrato anche nel mirino della Juventus che potrebbe però sfilarsi dalla lotta, aspettare che il Chelsea pressi forte e poi andare all’attacco per Emerson Palmieri che a quel punto sarebbe un esubero nella rosa dei blues.

A proposito di terzini sinistri sembra sempre meno probabile l’acquisto dal Paris Saint Germain di Kurzawa per la Juve, il laterale non convince e la concorrenza inizia ad essere molta, nelle ultime ore si sarebbe infatti aggiunta anche l’Arsenal.

Al di là di tanti nomi quindi appare chiaro che la prima scelta di Sarri per migliorare la corsia mancina sia Emerson Palmieri e gli uomini del calciomercato della Juventus sarebbero pronti all’assalto per accontentare il proprio tecnico.