Il Coronavirus, dopo aver colpito le serie minori del calcio italiano, arriva anche in Serie A: ieri sera la Juventus ha annunciato la positività del giocatore Daniele Rugani. Oggi è la Sampdoria a far sapere della positività al Covid-19 di un proprio calciatore, l'attaccante Manolo Gabbiadini. Rugani ha già fatto sapere tramite social di stare bene e di trovarsi in isolamento, invitando anche al rispetto delle regole che in questi giorni il governo ha varato per cercare di limitare la diffusione del virus.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie — Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020

La Sampdoria, con un comunicato sul proprio sito, ha confermato che l'attaccante Manolo Gabbiadini ha solamente qualche linea di febbre ma nessun altro sintomo.

Rugani e Gabbiadini sono così i primi calciatori della Serie A a trovarsi coinvolti direttamente nell'emergenza Coronavirus, risultando positivi al primo test. Ovviamente tutti i calciatori e lo staff delle due squadre si trovano in isolamento e sono sottoposti in questi giorni ai controlli sanitari tramite tamponi per verificare di non essere stati a loro volta contagiati. Stessa sorte per i giocatori dell'Inter che già da ieri sera ha sospeso ufficialmente gli allenamenti della squadra perchè venuti a contatto con i giocatori della Juventus nella partita dello scorso 8 marzo, ultimo turno di campionato.

Le ripercussioni sulle Coppe Europee

Al momento la UEFA ha deciso di non decidere: infatti, dopo aver fatto disputare regolarmente le partite del 10-11 marzo di Champions League, ha comunicato in data odierna di aver organizzato una riunione con i rappresentanti dell'ECA, European League e FIFPro per discutere di come comportarsi per le prossime settimane: la data fissata è martedì 17 marzo, giorno di Manchester City-Real Madrid e di Juventus-Lione.

Una decisione criticabile vista la situazione attuale: la Juventus è infatti in quarantena per la positività di Rugani mentre anche il Real Madrid è isolato, per un caso di positività al Covid-19 di un giocatore della squadra di Basket che si allena nelle stesse strutture della squadra di calcio. Inevitabile sarà lo stop alle competizioni europee, che già stanno perdendo partite per strada.

Stasera è prevista l'andata degli ottavi di Europa League dove già Getafe-Inter e Siviglia-Roma sono rinviate per la chiusura degli aeroporti spagnoli per i voli dall'Italia. Inoltre il Getafe ha già annunciato che non ha intenzione di venire in Italia.

Inoltre, per la giornata del 19 marzo, è prevista Basilea-Eintracht Francoforte ma in Svizzera è vietato per chiunque entrare. Fermarsi è l'unica strada, come già annunciato per il campionato italiano di Serie A, il campionato austriaco e la Liga spagnola.

Coronavirus nel calcio: in principio fu la Pianese

Il primo caso di Covid-19 nel calcio italiano fu reso nota il 28 febbraio 2020: la Pianese, squadra toscana che milita nel girone A della serie C, annunciò la positività di 3 calciatori e un collaboratore della società dopo la trasferta ad Alessandria per giocare contro la Juventus U23. Il giorno successivo fu annunciata la positività di un quarto giocatore.

Il primo di questi è poi guarito senza problemi, come annunciato dalla stessa società domenica 8 marzo.

Per precauzione anche tutti i calciatori della Juventus U23 furono messi in quarantena preventiva, terminata poi lo scorso 9 marzo perchè non sono stati trovati giocatori positivi. A quanto pare quindi nessuna relazione tra la positività di Rugani e la quarantena dei calciatori dell'Under 23.

Domenica 8 marzo anche la Reggio Audace, squadra di Reggio Emilia, militante nel girone B della serie C, ha annunciato la positività di un suo calciatore, Alessandro Favalli.

Il Coronavirus negli altri sport

Le ultime notizie vedono nuovi casi in sport diversi: oggi l'NBA si è fermata completamente dopo la positività del giocatore di Utah Jazz, Rudy Gobert mentre anche la McLaren, in Formula1, ha deciso di rinunciare al Gran Premio d'Australia previsto questo weekend per la positività di alcuni membri del team.

Sono saltate anche le ultime gare di Coppa del Mondo di Sci, sia maschile che femminile (con la conseguente vittoria della nostra Federica Brignone in campo femminile) e molti tornei di Tennis tra cui i Miami Open e i primi Gran Premi della MotoGP previsti in queste settimane.

Facile prevedere che a breve molte competizioni sportive nel mondo si fermeranno a causa del Coronavirus.