Di recente il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in quanto presidente dell'Eca, si è soffermato sul futuro del calcio europeo. Il massimo dirigente bianconero, parlando dell'attuale Champions League e dell'andamento dell'Atalanta nella massima competizione europea, aveva dichiarato: "​Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no?".

Il riferimento di Agnelli è soprattutto nel confronto fra Atalanta e Roma. Quest'ultima sono anni che contribuisce al ranking dell'Italia in Europa, in quanto si è spesso qualificata per la Champions League, arrivando anche a un passo dalla finale due stagioni fa. Secondo Agnelli potrebbe non essere giusto che una squadra come la Roma, per un'annata storta, debba stare fuori dalla Champions League mentre l'Atalanta (nonostante i meriti sportivi) debba prendere il suo posto. Dichiarazioni che non sono state accolte bene in Italia, ma neanche in Inghilterra.

In particolar modo, il giornale più critico nei confronti del massimo dirigente bianconero è il Daily Mail.

il Daily Mail contro Agnelli: 'Vuole distruggere la Champions League'

Non ha usato di certo parole leggere il Daily Mail nei confronti del presidente della Juventus e dell'Eca Andrea Agnelli. Il giornale sportivo inglese lo ha definito "un uomo senza una sola cellula di sentimento per lo sport", in riferimento alle sue parole sull'Atalanta prima menzionate.

Lo stesso giornale ha poi aggiunto: "Agnelli vuole distruggere la più grande competizione per club al mondo e con essa il calcio così come lo conosciamo e lo amiamo". Secondo Martin Samuel, giornalista autore dell'articolo, il massimo dirigente bianconero vorrebbe creare una sorte di élite del calcio, rappresentata dalle società più blasonate e storiche a livello europeo. Un vero e proprio schiaffo alla meritocrazia e al sentimento calcistico, secondo il Daily Mail.

Daily Mail, frecciatina alla Juventus per il numero di Champions League vinte

Samuel ha poi aggiunto come la Juventus abbia vinto la Coppa dei Campioni/Champions League solo due volte, lo stesso numero del Nottingham Forest. Secondo il Daily Mail, la volontà di Agnelli sarebbe quella di creare una nicchia di squadre per avere più possibilità di vincere il trofeo. L'ulteriore accusa mossa ad Agnelli è quella di voler rendere il calcio "banale e mediocre", con la sola idea di uccidere i sogni delle società meno blasonate che puntano a scalare le vette del calcio europeo.