Marash Kumbulla infiamma il Calciomercato italiano e non solo. L’Inter ha messo nel mirino da molto tempo il classe 2000 del Verona, un centrale di appena 20 anni che in questa stagione ha giocato 18 gare,con un gol, nella neopromossa di Juric. Il ragazzo ha dimostrato di essere già un giocatore di livello per la serie A ma vista la giovane età in tanti pronosticano per lui un futuro ancora più lucente. Già abituato a giocare nella difesa a tre, non è un caso che siano proprio le big del nostro campionato che giocano con questo sistema di gioco ad averlo messo nel mirino.

L’Inter di Conte guida il gruppo delle pretendenti a cui va aggiunta la Lazio di Inzaghi e anche il Napoli, più defilato dopo l’acquisto di Rrhamani. Kumbulla ha attirato anche le attenzione di alcuni club esteri, tra cui il Chelsea che sarebbe pronto ad una super offerta.

L’Inter sarebbe in pole per Kumbulla

Il Verona sa già che con ogni probabilità dovrà salutare il suo gioiellino durante il prossimo calciomercato e sta aspettando di scoprire quale sarà l’offerta migliore che arriverà sul suo tavolo.

Secondo alcuni siti internet e quotidiani sportivi negli ultimi giorni l’Inter è balzata in testa nella corsa al ragazzone albanese. Marotta sarebbe pronto a giocarsi due contropartite tecnica a cui aggiungere una cifra in denaro per convincere Setti a cederlo ai nerazzurri. I due giocatori da inserire nella trattativa sarebbero Salcedo e Dimarco, che sono già in prestito dall’Inter al Verona.

L’operazione potrebbe sembrare in discesa, visti anche i buoni rapporti tra i due club, ma molto dipenderà da cosa deciderà il Verona.

Gli scaligeri, infatti, dovranno scegliere se accettare contropartite tecniche oppure se dare la precedenza alle offerte che prevedono solo denaro. Le casse dell’Hellas in estate si riempiranno con i soldi in arrivo dalle cessioni di Rrhamani e Amrabat, il primo andrà al Napoli per 15 milioni circa, il secondo sarà invece della Fiorentina per 20 milioni. Bisognerà capire se questi incassi basteranno e quindi se per Kumbulla si potranno avviare trattative anche di scambio di giocatori.

Inter, Lazio e Chelsea: che sfida per Kumbulla

Buoni rapporti e contropartite tecniche gradite, così l’Inter punta a strappare Kumbulla al Verona e alla concorrenza che aumenta di giorno in giorno. La Lazio è una delle squadre interessate con Tare che da tempo avrebbe intavolato i contatti con gli scaligeri. I capitolini non sarebbero l’unica squadra da battere per i nerazzurri, l’edizione odierna dell’Express segnala che il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto quasi 25 milioni di euro per balzare in testa alla corsa per il giovane difensore centrale. Il futuro di Kumbulla è ad oggi un rebus e a pesare sarà molto la volontà del giocatore che dovrà decidere se rimanere in Italia, e quindi scegliere tra Inter e Lazio oppure provare un’avventura all’estero, con il Chelsea che chiama.