La Juventus è pronta ad affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Dopo l'1 a 1 dell'andata (pareggio in extremis grazie ad un gol su rigore di Cristiano Ronaldo), i bianconeri proveranno a confermarsi anche all'Allianz Stadium di Torino cercando di raggiungere la finale della manifestazione nazionale. Il match anticipa l'altra semifinale Napoli-Inter, che si disputerà il giorno successivo, ovvero giovedì 5 marzo. La Juventus non dovrebbe contare su Cristiano Ronaldo, volato nel pomeriggio di martedì 3 marzo a Madeira dopo l'intervento chirurgico che ha riguardato sua mamma Dolores Aveiro.

Quest'ultima è stata ricoverata in prima mattinata ed operata d'urgenza dopo un ictus celebrale. Attualmente la situazione per la donna è migliorata, ma è difficile che il portoghese sia a disposizione.

Juventus, Giorgio Chiellini titolare

Dovrebbe essere schierato titolare capitan Giorgio Chiellini, mentre in avanti potrebbe essere confermato il tridente con Higuain sostituto di Cristiano Ronaldo. Confermato in porta Gigi Buffon, titolare di Coppa Italia. Il Milan di Stefano Pioli non potrà disporre degli squalificati Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic e dell'infortunato Donnarumma, ma recupera Kjaer per la difesa.

Milan, Calabria sostituisce lo squalificato Theo Hernandez

Come dicevamo, il Milan sarà condizionato da due squalifiche pesanti, quella del terzino Hernandez e della punta Ibrahimovic, sostituiti rispettivamente da Calabria e Leao. Per il resto, formazione abituale per mister Stefano Pioli, che potrà contare anche sulla disponibilità del centrale danese Kjaer. Il Milan in queste ore è in fermento anche per la situazione societaria.

Si aspettano evoluzioni sulla posizione di Boban e Maldini. Entrambi hanno assistito in giornata all'allenamento della squadra, ma sono destinati a lasciare il Milan. Probabile che qualche novità possa arrivare dopo il match di Coppa Italia per evitare distrazioni alla squadra. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, qualora fosse confermato l'addio dei due dirigenti, probabile che qualche giocatore decida di lasciare Milano in estate.

Uno di questi potrebbe essere Ibrahimovic, per il quale si parlava anche di un possibile rinnovo di contratto per un'altra stagione.

Probabili formazioni: Cristiano Ronaldo in forse, Chiellini titolare, gioca Begovic

Juventus (4-3-3): Buffon - Danilo Bonucci Chiellini Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Higuain, Dybala. Allenatore Maurizio Sarri

Milan (4-2-3-1): Begovic - Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria - Bennacer, Kessie- Paquetà, Calhanoglu, Rebic - Leao. Allenatore Stefano Pioli