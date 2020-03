La Juventus prosegue il suo periodo di isolamento volontario, i giocatori bianconeri per mantenere la forma si stanno dunque allenando presso le loro abitazioni. I calciatori, però, non possono alzare troppo i ritmi per non abbassare le difese immunitarie. I campioni della Juventus svolgono quindi spesso esercizi aerobici o con i pesi. C'è però chi ha trovato un modo alternativo di tenersi in forma. E' il caso di Rodrigo Bentancur, che per allenarsi ha deciso di darsi al pugilato. Il numero 30 juventino ha indossato i guantoni da boxe e si è dedicato ad una seduta di lavoro davvero speciale.

Bentancur, ovviamente, ha condiviso su Instagram il video del suo particolare allenamento e i tifosi della Juventus hanno così avuto modo di vederlo in azione in versione pugile.

La Juventus potrebbe riprendere ad allenarsi il 4 aprile

Da mercoledì 11 marzo, la Juventus si è messa in isolamento volontario dopo che Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Da quel giorno i giocatori bianconeri sono nelle loro abitazioni e gli allenamenti sono stati sospesi. Adesso resta da capire quando riprenderà la preparazione.

Il periodo di quarantena della Juventus dovrebbe terminare il 26 marzo, ma ancora non si sa di preciso quando Maurizio Sarri e i suoi ragazzi torneranno alla Continassa. In particolare in questi giorni, la Lega sta lavorando per capire quando le squadre di Serie A potranno riprendere gli allenamenti. Al momento, una delle ipotesi al vaglio sarebbe quella di far tornare le squadre nei loro centri sportivi il 4 aprile.

Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più ma per quella data anche la Juventus potrebbe riprendere gli allenamenti. A ciò si aggiunge quanto dichiarato dal Ministro dello sport Spadafora che ha spiegato che la speranza è che il campionato di Serie A possa riprendere il 3 maggio.

La Juventus alla ripresa potrà contare su Douglas Costa

Poco prima della sospensione del campionato, Maurizio Sarri aveva ritrovato Douglas Costa.

Il tecnico aveva deciso di schierare il numero 11 juventino fra i titolari nella gara contro l'Inter. In questi giorni, Douglas Costa sta cercando di mantenere la forma e alla ripresa degli allenamenti potrà continuare a lavorare per migliorare ancora la sua condizione fisica. In questi giorni, il brasiliano sta lavorando a casa sua e spesso posta su Instagram dei simpatici video che lo ritraggono mentre palleggia con il suo cane. Douglas Costa, quando riprenderà il campionato, sarà un'opzione in più per la Juventus. Anche perché il brasiliano è un giocatore unico nella rosa bianconera e con lui Maurizio Sarri può schierare il 4-3-3.

Con questo modulo, la Juventus ha maggiore equilibrio e riesce ad esprimersi al meglio. Oltre a Douglas Costa, alla ripresa degli allenamenti, l'allenatore toscano ritroverà anche Sami Khedira. Il tedesco prima della sospensione delle competizioni era rientrato nell'elenco dei convocati senza però scendere in campo. Quando il campionato riprenderà, Khedira potrà essere nuovamente abile e arruolato diventando una preziosa alternativa per il centrocampo della Juventus.