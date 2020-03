La Juventus potrebbe non contare su Cristiano Ronaldo per il match di Coppa Italia contro il Milan. Come scrive il noto giornale portoghese 'Journal di Madeira', Dolores Aveiro è stata ricoverata d'urgenza alle 5:30 di questa mattina nell'ospedale Dr Nelio Mendoça di Funchal, città natale di CR7. La situazione di salute della donna attualmente non sarebbe grave, in quanto attualmente si trova vigile e cosciente dopo aver subito un'operazione d'urgenza. Di certo tale notizia potrebbe condizionare l'impiego del campione portoghese, che potrebbe quindi decidere di stare vicino alla sua mamma.

Come è noto, mercoledì 4 marzo è prevista la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan e Cristiano Ronaldo era dato ovviamente titolare. Si attendono novità sulla situazione clinica: la donna è stata sottoposta ad intervento chirurgico e saranno fondamentali le prossime ore per conoscere l'evoluzione di salute della donna. La famiglia ci ha tenuto a precisare ai media che vuole la massima privacy. Cristiano Ronaldo è atteso nel pomeriggio a Madeira ma non è escluso che, se la situazione della mamma dovesse migliorare, il portoghese decida di giocare domani sera contro il Milan.

L'importanza di Dolores Aveiro per Cristiano Ronaldo

Da sempre considerata una donna volitiva Dolores Aveiro è anche una super nonna, sempre disponibile nei confronti dei nipotini. Cristiano Ronaldo ha sempre ammesso che è stata fondamentale per la sua crescita umana e professionale: probabilmente non avrebbe avuto tutto il successo che ha raggiunto senza il sostegno e la vicinanza di Dolores Aveiro.

Come è noto la donna vive proprio a Funchal, città natale del calciatore portoghese. La donna ha vissuto una difficile infanzia, essendo cresciuta in un orfanotrofio. Da sposata ha avuto diverse difficoltà economiche arrivando a pensare di abortire una volta scoperto di essere incinta del quarto figlio. Una donna che ha evidentemente sofferto da giovane e che ha raggiunto la serenità completa e sicurezza economica anche grazie al successo di Cristiano Ronaldo

La partita di Coppa Italia

Come dicevamo, probabilmente solo domani sapremo se il portoghese partirà titolare nel match contro il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

L’andata si era conclusa 1 a 1, con un pareggio in extremis della Juventus realizzato proprio dal campione portoghese su calcio di rigore. Le ultime novità di formazione danno per certo l'impiego di Chiellini al centro della difesa, mentre in avanti Maurizio Sarri punta molto su Paulo Dybala. Qualora però venisse confermata la defezione di Cristiano Ronaldo, il 10 bianconero dovrebbe essere affiancato da Gonzalo Higuain.