Le polemiche sul rinvio di Juventus-Inter resta uno degli argomenti più discussi dai media sportivi e sui social network. Come è noto, non mancano i tradizionali schieramenti da una parte all'altra, con gran parte dei tifosi interisti che sono convinti che dietro la decisione della Lega di rinviare il derby d'Italia ci sia la Juventus. Di certo la gestione della situazione da parte della Lega calcio è sembrata rivedibile, soprattutto per il modo in cui è arrivato il cambio di decisione sulla data del match.

Una delle più polemiche è stata Paula de la Fuente, moglie di Javier Zanetti, il vicepresidente nerazzurro, che non ha lesinato critiche pesanti al presidente Dal Pino. L'accusa principale della donna è riferita alla scelta di non disputare Juventus-Inter a porte chiuse domenica 1 marzo, quando la UEFA aveva autorizzato a porte chiuse qualche giorno prima il match dei sedicesimi di finale a Milano fra Inter-Lugodorets. L'ulteriore frecciatina da parte di Paula Zanetti è arrivata per la scelta della Lega di far disputare a porte aperte (ma con delle restrizioni) Juventus-Milan di Coppa Italia, prevista per mercoledì 4 marzo.

'Per Uefa sì a Milano e Lega decide per no a Torino?Sempre stessa storia'

Paula Zanetti, moglie del vice presidente dell'Inter, ha utilizzato Instagram per contestare le decisioni prese dalla Lega in merito al rinvio di Juventus-Inter. Ha infatti scritto "Per la UEFA sì a Milano e la Lega decide per il no a Torino?", una provocazione non indifferente della donna, che in qualche modo ha incrementato ulteriormente la tensione fra Juventus, Inter e Lega.

Sempre nella 'stories' condivisa su Instagram ha anche aggiunto "e poi... già deciso questo rinvio e non quello precedente? Sempre la stessa storia". Soprattutto sull'ultima dichiarazione si sono scatenate molte polemiche, alcuni hanno ipotizzato che quella frase fosse riferita in particolar modo al voler favorire la Juventus, nonostante la società bianconera non abbia nessun rappresentante nel consiglio della Lega.

Resta in ogni caso l'incertezza su quando si disputerà la partita Juventus-Inter: nelle ultime ore si era parlato di lunedì 9 marzo (dopo il rifiuto dell'Inter di giocarla lunedì 2 marzo), ma dopo lo sfogo del presidente Zhang riferito alla Lega non è escluso che salti anche questa data.

La data del match Juventus-Inter si decide nell'assemblea straordinaria di mercoledì 4 marzo

Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha utilizzato parole pesanti nei confronti della Lega. Ha definito i rappresentanti dei 'pagliacci' che non considerano l'importanza della salute. Proprio questo sfogo potrebbe far saltare la possibile data di Juventus-Inter.

Sembrava in via di definizione la possibilità lunedì 9 marzo ma tutto passerà dall'assemblea straordinaria della Lega prevista per mercoledì 4 marzo.