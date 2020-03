Nel pomeriggio la Juventus si è ritrovata in campo alla Continassa per allenarsi e preparare la gara contro il Milan. Infatti, mercoledì 4 marzo, sarà in programma la semifinale di Tim Cup contro i rossoneri. Maurizio Sarri ha ancora alcuni dubbi di formazione anche perché qualche giocatore è reduce da acciacchi fisici. Inoltre, c'è da capire se Cristiano Ronaldo potrà essere a disposizione oppure no. Infatti CR7, nel primo pomeriggio, è volato a Madeira per andare a trovare la madre che nella notte è stata ricoverata in ospedale in seguito ad un malore.

Come ha spiegato Maurizio Sarri in conferenza stampa, quello di Cristiano Ronaldo è un problema strettamente personale e rientrerà a Torino solo quando la situazione sarà completamente risolta. Dunque, solo nella giornata di domani si saprà se il portoghese sarà convocato per la semifinale di Coppa Italia oppure no. Anche Giorgio Chiellini è in dubbio per la sfida contro il Milan visto che, ieri, ha accusato un fastidio ad un adduttore e questo pomeriggio ha lavorato a parte. Perciò, domani mattina, verrà fatto il punto della situazione e la Juventus saprà se potrà avere a disposizione il suo capitano.

Gigi Buffon, invece, aveva un piccolo fastidio alla schiena ma oggi si è allenato regolarmente. Tuttavia, anche per il numero 77 juventino vale lo stesso discorso fatto per i compagni e ogni dubbio verrà risolto mercoledì mattina.

Juventus, CR7 è in Portogallo

In questo momento, Cristiano Ronaldo è in Portogallo e poco fa è stato in ospedale per trovare sua mamma che nella notte è stata colta da un malore.

CR7, nel pomeriggio, è volato a Madeira proprio per stare accanto alla madre. Adesso il giocatore della Juventus vuole vedere come evolve la situazione e, soprattutto, parlare con i medici per avere delle rassicurazioni sullo stato di salute della signora Dolores. Solo dopo l'incontro con gli specialisti che hanno in cura sua madre, Cristiano Ronaldo deciderà se rientrare subito a Torino per essere a disposizione della Juventus per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

La Juventus pensa ad un ritorno al 4-4-2

Solo nella mattinata di mercoledì, Maurizio Sarri saprà quali sono gli uomini che avrà a disposizione per il match contro il Milan. Al momento, il tecnico sembra intenzionato a schierare un 4-4-2. In porta alla fine dovrebbe giocare Buffon che, oggi, stava decisamente meglio rispetto agli ultimi giorni e perciò dovrebbe essere in campo dal primo minuto contro il Milan. Davanti a lui dovrebbe agire la linea a quattro formata da Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo, invece, resta da capire se Pjanic riposerà oppure no. Al momento, il numero 5 juventino dovrebbe essere in svantaggio rispetto a Ramsey e perciò dovrebbe partire dalla panchina.

Il gallese, infatti, dovrebbe giocare insieme a Cuadrado, Bentancur e Matuidi. In attacco, in attesa di sapere se rientrerà Ronaldo, Sarri si dovrebbe affidare a Dybala e Higuain.

La Juventus mercoledì mattina farà la rifinitura

Maurizio Sarri risolverà i dubbi di formazione solo nella giornata di mercoledì. Infatti, la Juventus, domani mattina si ritroverà alla Continassa per fare la rifinitura e dopo la squadra rimarrà in ritiro al JHotel. Al termine dell'allenamento di mercoledì, Sarri diramerà anche la lista dei convocati per la gara contro il Milan.