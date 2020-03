Cristiano Ronaldo, nella notte ha ricevuto una notizia drammatica che riguarda la sua mamma. Infatti, la signora Dolores Aveiro madre di CR7 è stata colpita da un ictus. La notizia è stata diffusa dalla testata "JM Madeira" che ha reso noto che la donna è in condizioni stabili ed è cosciente. Questa notizia ha scioccato anche tutti i sostenitori di Cristiano Ronaldo che sono molto legati anche alla famiglia del portoghese e i social sono stati invasi da tantissimi messaggi di pronta guarigione per la signora Dolores.

Malore per la mamma di Ronaldo

Nella notte la signora Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, è stata colta da un malore. La donna è stata immediatamente ricoverata all'Ospedale Doctor Nello di Mendoça de Funchal. La signora Dolores è stata sottoposta ad un intervento di trombectomia per liberare le arterie ostruite. La mamma del portoghese si trova in terapia intensiva ma, fortunatamente, è cosciente e le sue condizioni sono stabili. La signora Dolores adesso verrà monitorata costantemente. Ovviamente la terribile notizia ha sconvolto CR7 che si trovava a Torino.

Cristiano Ronaldo chiede il rispetto della privacy

La notizia che è arrivata dal Portogallo sul malore che ha colpito la mamma di Cristiano Ronaldo ha scioccato tutti i tifosi di CR7. I sostenitori del portoghese sono in apprensione per le condizioni di salute della signora Dolores Aveiro e stanno cercando di capire come sta la donna. Il campione della Juventus, però, ha chiesto massima riservatezza sullo stato di salute della madre.

Infatti, il giocatore bianconero ha invocato il rispetto della privacy anche, e soprattutto, per agevolare il recupero post-operatorio della sua mamma.

Cristiano Ronaldo ha un legame unico con la sua mamma

Cristiano Ronaldo ha un legame speciale con la sua mamma e la notizia che la donna sia stata colpita da un ictus deve averlo sconvolto. Spesso CR7 è insieme a sua madre e la signora Dolores è la colonna portante della famiglia del campione della Juventus.

La donna, qualche settimana fa, è stata a Torino a trovare il figlio e stare insieme ai nipoti. La signora Dolores è molto seguita anche sui social network e ogni volta che la Juventus scende in campo posta sempre un messaggio su Instagram in cui fa l'"in bocca al lupo" al club bianconero. La mamma di CR7 ogni tanto posta anche alcune immagini che la ritraggono con il suo adorato figlio del quale è davvero molto orgogliosa. In questo momento, Cristiano Ronaldo sarebbe ancora a Torino e sarebbe pronto a volare in Portogallo per accertarsi di persona sulle condizioni di salute della madre. Dunque, il numero 7 juventino potrebbe saltare la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, ma chiaramente questo è un aspetto molto secondario, perché la priorità del giocatore è solo la salute della sua mamma.